La Aemet prevé un sábado estable en Tenerife: nubes, viento flojo y pocos cambios en las temperaturas

Tenerife afrontará este sábado una jornada de tiempo estable, con intervalos nubosos, temperaturas sin grandes cambios y viento flojo del noreste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los termómetros se moverán entre los 18 grados de mínima y los 25 de máxima, uno de los valores más suaves del Archipiélago para el arranque del fin de semana.

La previsión apunta a un predominio de los cielos poco nubosos a primeras horas, aunque durante el día aumentarán los intervalos de nubes. En las cumbres de Tenerife, las temperaturas podrían registrar algunos ascensos, mientras que en las cumbres centrales soplará viento flojo de componente oeste.

Además, el viento soplará flojo del noreste, aunque será algo más intenso en las costas del sureste y en el extremo noroeste de la isla. En las cumbres centrales, la Aemet prevé viento flojo de componente oeste.

Previsión general del resto del Archipiélago

En el resto de Islas predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubosidad alta. También se espera nubosidad de evolución diurna en el interior de las islas occidentales y algunos intervalos de nubes bajas en vertientes norte.

Las temperaturas se mantendrán en general con pocos cambios, aunque podrían subir ligeramente las máximas en costas del sureste. El viento será flojo del noreste, con mayor intensidad en la provincia oriental.

En el mar, la previsión apunta a viento variable de fuerza 1 a 2, tendiendo a noreste entre 3 y 5. Habrá marejadilla al principio, aumentando a marejada, y mar de fondo del noroeste de uno a dos metros.