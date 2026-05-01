La Aemet anuncia lluvias débiles, nubosidad en evolución y vientos moderados en Tenerife en el primer festivo de mayo
Este viernes la isla tendrá temperaturas que oscilarán entre los 17 y 22 grados
Este viernes, 1 de mayo, es el primer festivo del mes y, además, forma parte de uno de los puentes más largos del año, por lo que muchos miran al cielo para comprobar que los planes que tienen planificados pueden llevarlos a cabo. Para todos ellos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene un aviso: habrá lluvias débiles, nubosidad en evolución y vientos moderados en Tenerife.
En concreto, la previsión para la isla indica que habrá cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior.
Viento flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en los litorales suroeste y sureste a últimas horas de la jornada y viento moderado en las cumbres centrales.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en los litorales suroeste y sureste a últimas horas de la jornada. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 22
LA GOMERA
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 23
LA PALMA
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21
EL HIERRO
Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 17
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