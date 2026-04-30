La ruta del papa León XIV en Tenerife toma forma: Vaticano y Casa Real revisan cada parada

La visita del papa León XIV a Tenerife empieza a dibujarse sobre el terreno. Representantes del Vaticano, de la Casa Real y de distintos ministerios recorrieron este miércoles los puntos clave por lo que pasará el pontífice el próximo 12 de junio, en una jornada que convertirá a La Laguna y Santa Cruz en el centro de una cita histórica para Canarias.

La comitiva comprobó tiempos, accesos, seguridad, aforos y ubicación de autoridades en un recorrido que, según la planificación provisional, llevará al papa León XIV desde el centro de migrantes de Las Raíces hasta la plaza del Cristo, la calle Viana, el Obispado de Tenerife y, finalmente, el Puerto de Santa Cruz, donde se celebrará la gran misa final de su viaje a España.

La agenda definitiva aún no ha sido publicada oficialmente, pero la revisión realizada este miércoles permite anticipar cómo se está preparando uno de los dispositivos institucionales, religiosos y de seguridad más complejos celebrados en Tenerife.

María Pisaca

La comitiva vaticana aterrizó en Tenerife Norte

La delegación del Vaticano llegó sobre las 15:30 horas al aeropuerto Tenerife Norte. Allí fue recibida por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y por el coordinador diocesano de la visita y vicario general, Antonio Pérez Morales.

Al frente de los enviados de la Santa Sede estuvo monseñor José Nahúm Jairo Salas, designado por el papa León XIV como coordinador de sus viajes apostólicos. La comitiva contó también con miembros de la Gendarmería Vaticana y de la Guardia Suiza, encargados de revisar detalles de seguridad y movilidad.

Desde el aeropuerto, el grupo se desplazó al centro de migrantes de Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna. Allí los esperaban el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el subdelegado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, entre otros representantes de la Administración central.

Las Raíces, primera parada de una visita marcada por la migración

La parada en Las Raíces no es casual. La visita de León XIV a Canarias tendrá un fuerte componente social y estará vinculada a la realidad migratoria que vive el Archipiélago. El paso del pontífice por este centro forma parte del mensaje de atención a las personas migrantes y a quienes trabajan en su acogida.

Después de revisar este punto, la comitiva continuó hacia la plaza del Cristo de La Laguna, donde se prevé un encuentro del pontífice con unas 1.500 personas migrantes y representantes de entidades del tercer sector.

La plaza del Cristo se prepara para uno de los actos centrales

La llegada de la comitiva a la plaza del Cristo estuvo precedida por un despliegue visible en el entorno. Desde primeras horas de la tarde se colocaron señales para restringir el paso de guaguas y camiones hacia la zona, mientras agentes de la Policía Local regulaban el tráfico en las inmediaciones.

En la plaza se colocaron paneles con la distribución del aforo y el diseño del escenario. El responsable de voluntariado e intendencia, Pedro López, explicó los detalles de la organización prevista para este acto.

El jefe del plan de seguridad de la visita en Tenerife, Manuel Asensio, actuó como anfitrión durante la inspección y detalló los preparativos a los cerca de treinta integrantes de la comitiva.

Un altar con las montañas de San Roque al fondo

El arquitecto Alejandro Beautell, encargado de los espacios celebrativos de la visita en Tenerife, explicó cómo será la plataforma que se instalará en la plaza del Cristo. El escenario se colocará con las montañas de San Roque a la espalda y el Santuario del Cristo de La Laguna a un lado.

Aunque el Papa no entrará en el santuario, la imagen del Cristo de La Laguna tendrá un papel destacado en la visita, ya que presidirá el altar mayor de la misa prevista en el puerto de Santa Cruz.

La calle Viana, el tramo más emotivo del recorrido

Tras la revisión de la plaza del Cristo, la comitiva recorrió la calle Viana, una de las vías históricas de La Laguna. Ese tramo podría convertirse en uno de los momentos más emotivos de la visita, ya que se prevé reservar espacio para personas mayores, enfermas y vecinos.

La ruta continuará hasta el entorno de San Agustín, donde se encuentra el Obispado de Tenerife. Allí, León XIV realizaría una breve parada antes de seguir hacia Santa Cruz. La calle Viana concentra además varios recursos próximos vinculados a la atención a mayores, lo que refuerza el carácter humano de este tramo del recorrido.

Ensayo general de la visita papal / María Pisaca

El puerto de Santa Cruz, escenario de la gran misa final

Después de La Laguna, la comitiva se desplazó hasta el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se incorporaron representantes de la Casa Real y equipos ministeriales vinculados al dispositivo de seguridad.

Los enviados de la Casa Real solicitaron planos del recinto para estudiar la ubicación de autoridades. En la misa final está prevista la presencia de los Reyes de España, así como de la princesa, la infanta, el presidente del Gobierno y varios ministros, según la planificación manejada por la organización.

En el puerto esperaban al grupo el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, y el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez.

Un espacio celebrativo para decenas de miles de personas

En el recinto portuario, Alejandro Beautell presentó los detalles del espacio celebrativo donde León XIV presidirá la última eucaristía de su viaje a España. La misa contará con más de 300 concelebrantes y se celebrará en un recinto preparado para acoger a decenas de miles de fieles.

El puerto será el último gran escenario del viaje del Papa por España. La organización trabaja en un dispositivo de gran formato, con control de accesos, distribución del aforo, seguridad institucional y zonas reservadas para autoridades.