El rincón de Tenerife que arrasa con su codillo XXL y una amplia variedad de cervezas para acompañar cada plato

En la isla de Tenerife, más concretamente en pleno centro de La Laguna, se esconde un local que conquista a quienes lo visitan gracias a su propuesta diferente. Se trata de La Artillería, una cervecería que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar tanto de un almuerzo como una cena en un lugar acogedor.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en recomendar la experiencia a todos sus seguidores. "No es la primera vez que vamos y sin duda merece ser recomendado. Es un local pequeñito pero muy acogedor y además tiene terraza", comentan.

Platos diferentes y contundentes

Su carta ofrece propuestas diferentes y raciones generosas para complacer a sus clientes. En su vista, comenzaron probando Met, una tostada de pan negro de centeno con carne picada de cochino, especias y cebolla morada. Continuaron probando las tortillas "que son un espectáculo" y disfrutaron de la de setas y trufa, pero también tenían de langostinos y de chorizo de ciervo.

"Si no conoces este sitio en La Laguna estás tardando en venir", advierten antes de probar el plato más sorprendente. El codillo XXL tiene base de papas con cebolla y conquista por su jugosidad, sabor y tamaño. "Hoy comemos en un sitio que tiene tremendo codillo", explican en el vídeo.

Además, recomiendan dejar hueco para los postres como su tarta de piña, que no pasa desapercibida.

Una amplia variedad de cervezas

Como buena cervecería, uno de sus grandes atractiva es su amplia oferta de cerveza, pensadas para acompañar cada plato y completar la experiencia gastronómica. "Se caracteriza por tener una gran variedad de cervezas y platitos diferentes", comentan los creadores de contenido.

Además, destacan la amabilidad y cercanía que ofrece el personal del establecimiento. El local no admite reservas, atiende por orden de llegada y no tiene parking propio pero ay uno cercano a la cervecería.

Horario y ubicación

Cervecería La Artillería se encuentra en la calle Manuel de Ossuna, 52 en San Cristóbal de La Laguna. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento.

Abre de martes a jueves en horario ininterrumpido de 12:30 a 23:30 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario hasta las 00:30 horas. Domingo y lunes el local permanece cerrado por descanso del personal.