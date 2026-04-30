¿Lloverá este puente de mayo en Tenerife? Esta es la previsión del tiempo de la Aemet

Quedan pocas horas para que comience el puente de mayo y, por ello, muchos miran al cielo para organizar sus días festivos. Los más afortunados, quienes trabajen o estudien en Santa Cruz de Tenerife, podrán enlazar hasta cuatro días de libranza -uniendo el Día del Trabajador con el fin de semana y el Día de la Cruz, que pasa al lunes-. Y con un puentazo como este, los planes al aire libre o, incluso, las escapadas, estarán a la orden del día.

Sin embargo, una alerta meteorológica, una fuerte lluvia o el oleaje pueden aguarnos un buen plan. Pero no te preocupes, porque te traemos la previsión del tiempo para la isla de Tenerife para todos los días del puente, para que tengas claro si podrás disfrutar de un día de playa o de una caminata por el monte sin tener que cargar con el paraguas o el chubasquero.

En términos generales, se esperan algunas lloviznas los primeros días del puente, los vientos llegarán a ser moderados en algunos puntos y los cielos estarán poco nubosos.

Una jornada de cielos nubosos en Tenerife, archivo. / María Pisaca

Conoce la predicción del tiempo para cada día del puente:

Viernes 1 de mayo

Cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en los litorales suroeste y sureste a últimas horas de la jornada. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.

Sábado 2 de mayo

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad alta, el crecimiento de nubosidad de evolución diurna en el interior, especialmente en las vertientes norte y oeste donde no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional, así como algún intervalo de bajas en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con brisas en costas del norte y este. En cumbres centrales, viento moderado del noroeste.

Domingo 3 de mayo

Predominio de cielos poco nubosos con intervalos nubosos en las vertientes norte durante las horas nocturnas y crecimiento de nubosidad de evolución diurna en el interior, principalmente en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento, en general, flojo, con brisas en costas del suroeste; en cumbres, flojo de componente norte, siendo moderado del oeste en cumbres centrales.

Lunes 4 de mayo

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubes bajas durante la madrugada, especialmente en zonas bajas del norte y este de la isla. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con brisas en costas del suroeste; en medianías, moderado de componente este; en cumbres, flojo de componente norte, siendo moderado del oeste en cumbres centrales.