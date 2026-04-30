La playa de Tenerife que se quedó sin arena: el Cabildo urge el 'rescate' de San Marcos, en Icod

La playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, hace tiempo que se convirtió en una caricatura de lo que fue. Al menos diez años lleva esperando este espacio que lo saquen de la decadencia y, sobre todo, que se reponga la arena que un día tuvo. Este jueves se le abrió una ventana de oportunidad: el Cabildo de Tenerife aprobó un acuerdo institucional con el objetivo de que su ‘rescate’ se convierta definitivamente en una realidad.

La anterior fue la principal decisión adoptada durante el pleno celebrado en el Palacio Insular. Lo propuso el Grupo Socialista y todos los partidos (salvo Vox, que no estuvo en la sesión) le dieron el visto bueno. En esencia, el documento acordado pasa por pedir al Gobierno de Canarias que acelere los trámites administrativos pendientes y que actúe con la máxima urgencia para permitir el inicio del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, así como la emisión del informe sectorial en materia de puertos necesario para su aprobación definitiva.

El problema gira en torno a que la playa se encuentra desde hace tiempo en una espiral de degradación y a que el último proyecto que se planteó lleva años atascado. Fechas atrás, el alcalde icodense, Javier Sierra (AI), publicó unos vídeos acusando a su predecesor en el cargo y actual viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno regional, Francis González (CC), del bloqueo del plan de rehabilitación.

Partida económica suficiente

El asunto llegó este jueves al salón de plenos del Cabildo. Se acordó exigir al Ejecutivo autonómico que consigne una partida económica suficiente en los presupuestos –preferentemente en 2026 y, como máximo, en 2027– para asegurar la ejecución de las obras, en coordinación con el Gobierno de España, al que se le requiere garantizar la financiación del proyecto mediante la prórroga o formalización de los convenios necesarios.

Más en detalle, el Pleno reclama el apoyo del Gobierno estatal y lo insta a impulsar la tramitación de una prórroga del convenio que permitió en su momento transferir recursos a Canarias o, en su defecto, a formalizar un nuevo convenio que garantice los fondos necesarios para ejecutar las obras.

La institución insular considera que sin este respaldo económico del Estado será imposible avanzar con garantías, por lo que subraya la necesidad de una respuesta coordinada entre administraciones que evite seguir prolongando una situación que afecta directamente al desarrollo del Norte de Tenerife.

Compromiso insular

Asimismo, el Cabildo de Tenerife reafirma su compromiso de colaborar activamente en el desarrollo técnico de la actuación, ofreciendo apoyo en todos aquellos aspectos en los que sea requerido, e incluso contempla la inclusión de financiación en los presupuestos insulares si fuera necesario para garantizar la ejecución de las obras.