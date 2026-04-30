Plante de los ecologistas al Cabildo de Tenerife: ACBC y ATAN no asistirán al acto de transferencia del Teide

La crisis de gestión en el Parque Nacional del Teide ha vivido este jueves un nuevo capítulo de tensión. La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), ambas con representación en el Patronato del Parque, han anunciado que no asistirán al acto oficial de transferencia de competencias previsto para el próximo 7 de mayo en Cañada Blanca. Con este gesto, los colectivos muestran su rechazo frontal a la política ambiental del Cabildo de Tenerife.

Según los conservacionistas, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) impulsado por la Corporación insular "invierte los objetivos del Parque", priorizando usos recreativos y turísticos por encima de la integridad de su biodiversidad y geología.

Un guarda rural, en un operativo especial de control en el Parque Nacional del Teide. | / ARTURO JIMÉNEZ

Críticas a la gestión local frente a la competencia estatal

Una de las claves del conflicto reside en quién debe tutelar el Parque. ACBC y ATAN defienden que los parques nacionales deben ser gestionados por el Estado y no por administraciones locales. Aunque afirman acatar la sentencia del Tribunal Constitucional de 2004 que permitió el traspaso de competencias, aseguran no compartirla, citando modelos internacionales como el de Estados Unidos donde la gestión es estrictamente nacional.

Los indicadores de "salud" del Teide son, a juicio de estas organizaciones, alarmantes desde que la gestión pasó a manos del Gobierno de Canarias y el Cabildo en 2007:

Masificación: Denuncian un "aumento desmesurado" de visitantes sin un control efectivo.

Denuncian un "aumento desmesurado" de visitantes sin un control efectivo. Falta de recursos: Alerta por la disminución del personal propio del Parque.

Alerta por la disminución del personal propio del Parque. Nuevas actividades: Crítica a la autorización de prácticas que antes estaban prohibidas o limitadas.

Crítica a la autorización de prácticas que antes estaban prohibidas o limitadas. Movilidad fallida: Lamentan que no se haya potenciado un sistema real de transporte público para acceder a las cumbres.

El Patronato, un órgano en crisis

El malestar de los ecologistas no solo se debe a las cifras, sino a lo que consideran un "ninguneo" constante por parte de la Presidencia del Patronato. Los colectivos aseguran sentirse "convidados de piedra" en las reuniones de este órgano de participación, denunciando que sus argumentos técnicos contra el PRUG no han recibido respuesta alguna por parte del Cabildo.

"El Patronato debería servir para debatir y consensuar medidas en beneficio del Parque, pero nos sentimos ignorados", han señalado en un duro comunicado. Esta ausencia en el acto del 7 de mayo simboliza la ruptura total entre el tejido científico-conservacionista y la administración insular, justo en un momento en el que el Teide afronta retos críticos por el cambio climático y la presión humana.