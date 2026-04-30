Patty Mills, jugador del CB Canarias, presume de Tenerife en TikTok: del Teide nevado a su nueva vida en El Sauzal

El fichaje de Patty Mills por el CB Canarias no solo ha revolucionado la Liga Endesa. También ha llevado a Tenerife a los perfiles sociales de uno de los jugadores internacionales más reconocidos del baloncesto. El base australiano ha compartido en TikTok varios vídeos de su nueva etapa en la Isla, con imágenes de su llegada en avión, el Teide nevado de fondo, las vistas desde su casa en El Sauzal y sus primeros entrenamientos con el equipo.

En una de las publicaciones, Mills resume su cambio de vida con un texto sencillo: "Cuando te mudas a España". El vídeo ha generado numerosos comentarios de seguidores aurinegros, muchos de ellos agradeciéndole haber aceptado la propuesta del equipo tinerfeño. También aparecen mensajes de aficionados que le piden que regrese a su anterior club.

Del avión a las vistas de Tenerife

Los vídeos publicados por Patty Mills muestran una llegada con sello canario. En uno de ellos se ve el aterrizaje en Tenerife, con el Teide nevado como una de las imágenes más llamativas. En otro, el jugador enseña el entorno de su vivienda en El Sauzal, con vistas abiertas hacia el norte de la Isla.

La publicación mezcla escenas personales con imágenes deportivas. Mills también comparte fragmentos de su día a día en el CB Canarias, tanto durante los entrenamientos como en momentos vinculados a la competición con La Laguna Tenerife.

El resultado es una especie de diario visual de sus primeras semanas en Tenerife, en el que el jugador presenta la Isla no solo como destino profesional, sino también como lugar de residencia.

Patty Mills se estrena en el CB Canarias / E. Cobos (CBC)

Una llegada que ilusionó al canarismo

La Laguna Tenerife anunció el fichaje de Patty Mills el pasado 8 de marzo, con un acuerdo hasta final de temporada. El club destacó entonces la incorporación del base internacional australiano, uno de los nombres más destacados que han llegado al equipo aurinegro en los últimos años.

Su incorporación tuvo un fuerte impacto por su trayectoria internacional. Mills ha competido durante años en la NBA y ha sido uno de los referentes de la selección australiana. Su fichaje situó al club tinerfeño en el foco mediático y despertó una gran expectación entre los aficionados.

De la NBA al Santiago Martín

Patty Mills ya se ha incorporado a la dinámica de La Laguna Tenerife. El club incluso publicó contenido acompañando al jugador en sus primeras horas en la Isla, donde el base destacó la importancia de llegar a un equipo con identidad familiar y una afición leal.

Su aterrizaje en el Pabellón Santiago Martín ha añadido una dosis de atención internacional a un proyecto deportivo consolidado en la Liga Endesa y en competiciones europeas. Para el CB Canarias, la presencia de Mills supone sumar experiencia, liderazgo y una figura con recorrido en grandes escenarios.