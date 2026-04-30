Muere José Antonio Pardellas, premio Canarias de Comunicación

El periodista José Antonio Pardellas, premio Canarias de Comunicación, ha fallecido este jueves a los 78 años de edad. Ante todo, Pardellas fue una figura fundamental en la historia de la comunicación en Canarias. Tras sus inicios en Radio Juventud en 1958, se convirtió en 1964 en el primer locutor y presentador de televisión en las islas, poniendo rostro y voz al nacimiento de Telecanarias. Su profesionalidad marcó un hito en la pequeña pantalla y en las ondas de Radio Nacional de España (RNE), donde por oposición desarrolló una carrera impecable como redactor, presentador y, finalmente, director regional, llegando a liderar procesos clave como la fusión de RNE y Radio Cadena Española en todo el territorio nacional.

Más allá de su labor informativa, Pardellas forma parte del imaginario colectivo español por un detalle que cambió la radio para siempre. Durante su etapa en el programa Protagonistas, y ante el desconcierto que causaba el horario peninsular en los oyentes isleños, fue él quien sugirió a Luis del Olmo la icónica coletilla de "una hora menos en Canarias". Este hecho, recogido por la historiografía de la radio, simboliza su constante empeño por integrar la realidad canaria en el mapa mediático nacional, colaborando con grandes figuras como Eduardo Sotillos o Carlos Tena.

Miembro de la Academia Española de las Ciencias de la Radio desde 2008, Pardellas nunca abandonó el análisis de la actualidad canaria. Su agudeza intelectual quedó grabada en programas históricos como Tajaraste de Radio Club Tenerife o sus entrevistas en Radio Isla, y se mantuvo activo hasta sus últimos días en espacios como los Desayunos del Mencey. Con su partida, desaparece un maestro de periodistas y un humanista que, desde su formación en Geografía e Historia, supo explicar Canarias al mundo con rigor, elegancia y una vocación de servicio público inigualable.

(Habra ampliación)