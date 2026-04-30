Mar Abierto celebra sus 20 años con 20 conciertos en las islas y un impacto de 3,5 millones de euros

Festival Mar Abierto ha presentado este miércoles la programación de su 20ª edición, que contará con 20 conciertos en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, protagonizados por 11 artistas nacionales e internacionales. La organización prevé superar los 25.000 asistentes, consolidando así el posicionamiento del festival dentro del calendario cultural de Canarias.

La programación reunirá a nombres destacados de la escena nacional e internacional como Luz Casal, Marta Sánchez, Pablo López, Víctor Manuel, Bebe, José Mercé, Ainhoa Arteta, Pasión Vega, Silvia Pérez Cruz, Sole Giménez y This is Michael, configurando una edición diversa que combina grandes voces, propuestas consolidadas y espectáculos pensados para todos los públicos.

El consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, afirmó que “el Festival Mar Abierto, que este año celebra su 20º aniversario, no solo es una cita imprescindible en la agenda cultural de Canarias, sino que se ha consolidado como uno de los proyectos culturales más destacados del archipiélago”. Asimismo, subrayó que “desde el Cabildo seguiremos apoyando iniciativas como esta, que enriquecen la vida cultural, generan actividad y apuestan también por el talento emergente en nuestras islas”.

Por su lado, el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, explicó que “llevamos años apostando de forma decidida por la cultura, que constituye un valor clave para diversificar y enriquecer nuestro destino”. Prieto recordó que los actos de carácter cultural ocupan el primer puesto en los patrocinios, con casi 33 millones de euros destinados a 496 eventos. En el caso del Festival Mar Abierto, con el que Turismo de Islas Canarias ha colaborado en todas las convocatorias de patrocinios, “se trata de un ciclo de conciertos que cuenta con artistas de primer nivel, lo que no solo eleva la calidad de la experiencia para quienes nos visitan y para la ciudadanía, sino que también genera un importante impacto económico en las islas, por encima de los tres millones de euros en su última edición”.

La respuesta positiva del público tiene además una traducción directa en el impacto económico sobre el entorno, ya que Festival Mar Abierto podría movilizar en 2026 cerca de 3,45 millones de euros en gasto, generar un impacto económico estimado de 3,29 millones de euros en la economía canaria y sostener o crear alrededor de 45 empleos equivalentes a jornada completa.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez destacó la importancia de que un festival con 20 años de trayectoria mantenga una vinculación tan estrecha con la ciudad. “Mar Abierto forma parte ya de la vida cultural de Las Palmas de Gran Canaria. Quienes llenan los teatros son los vecinos y vecinas de la ciudad, y eso demuestra que estamos ante un proyecto consolidado, con arraigo en la ciudadanía y con una capacidad real de dinamizar la actividad cultural”, señaló.

Asimismo, subrayó que el festival “ha sabido construir un proyecto sólido, ambicioso y de largo recorrido, con una programación diversa y de calidad”, poniendo en valor “la destacada participación femenina, que se ha convertido ya en una seña de identidad dentro de Festival Mar Abierto”.

El director de la promotora, Jairo Núñez, explicó que “[Festival Mar Abierto] es un proyecto que ha ido creciendo y evolucionando, pero que siempre se ha mantenido en la línea de la calidad y de aportar un valor real al territorio”. En este sentido, añadió que “la cultura tiene la capacidad de generar actividad, empleo, movimiento económico y retorno en el entorno en el que se desarrolla. Un festival como este tiene un efecto directo no solo en la actividad artística, sino también en equipos técnicos, producción, logística, comunicación, transporte, hostelería y muchos otros sectores”.

Además, este año el festival contará con la segunda edición del concurso “Talento en Mar Abierto”, una iniciativa con la que el proyecto vuelve a abrir espacio a la música emergente del archipiélago. A través de esta propuesta, bandas y artistas canarios tendrán la oportunidad de integrarse en la programación del festival, ganar visibilidad ante nuevos públicos y formar parte de una cita cultural consolidada en las islas.

Con esta nueva edición, Festival Mar Abierto celebra dos décadas de trayectoria reafirmando su compromiso con la cultura, la música en directo, la descentralización de la programación y la generación de actividad cultural y económica en Canarias.

Calendario de conciertos de Festival Mar Abierto 2026

Bebe

1 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus

2 de mayo en el Teatro Leal

23 de mayo en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

José Mercé

2 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus.

Ainhoa Arteta

10 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus.

Luz Casal

7 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus.

Sílvia Pérez Cruz

26 de junio en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura

27 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus.

Pasión Vega

11 de octubre en el Teatro Leal.

This is Michael

16 de octubre en el Parking del Palmetum de Santa Cruz.

17 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus.

19 de octubre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

Pablo López

30 de octubre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

31 de octubre en el Auditorio de Alfredo Kraus.

Víctor Manuel

7 de noviembre en el Teatro Leal de La Laguna .

. 8 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus.

13 de noviembre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

Sole Giménez

21 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus

22 de noviembre en el Teatro Leal de La Laguna

Marta Sánchez

7 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus

Los conciertos de Festival Mar Abierto cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias y su marca Islas Canarias - Latitud de Vida, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Cabildo de Gran Canaria - La Isla de Mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Cultura y de Promoción Las Palmas, Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales y Cultura y el Cabildo de Fuerteventura.