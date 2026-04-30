La Guardia Civil avisa: si recibes este correo electrónico no lo abras, buscan robar los datos y vaciar las cunetas bancarias de los tinerfeños
Las autoridades alertan sobre un correo electrónico que simula ser una notificación oficial para engañar a los ciudadanos
La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos a través de sus redes sociales sobre las supuestas notificaciones de ellos y la Europol sobre la "Operación Endgame". "¿Un correo de la Guardia Civil y Europol te acusa de ciberdelitos internacionales? El pánico es su mejor arma", avisan.
Utilizan el phishing para engañar a sus víctimas
Según explican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se trata de phishing, una técnica que busca generar miedo a la víctima a través de correos electrónicos. Dicho correo, intenta parecer una notificación oficial, incluye en el asunto “CONVOCATORIA” y adjunta un archivo PDF.
Claves para detectar el engaño
Este tipo de correos fraudulentos suele utilizar un tono alarmante con el objetivo de que la víctima actúe de manera rápida. Entre las señales más habituales destacan:
- Asuntos genéricos como "convocatoria" que buscan captar la atención de la víctima
- Remitentes que aparentar ser oficiales, pero las direcciones no corresponden a organismos reales
- Uso de tecnicismos legales y amenazas urgentes
- Documentos adjuntos con apariencia oficial
Desde INCIBE recuerdan que las fuerzas de seguridad nunca solicitas delitos graves ni datos personales o pagos a través de correo electrónico. Por ello, ante cualquier tipo de sospecha, lo más seguro es verificar siempre la información en los canales oficiales.
Cómo actuar antes estos correos fraudulentos
Ante este tipo de estafas, la clave está en actuar con rapidez y precaución. Si has recibido un correo sospechoso que suplanta a la Guardia Civil o Europol, lo más recomendable es bloquear al remitente y eliminar el mensaje. Además, desde el INCIBE aconseja reenviar el correo a su buzón de incidencias para analizarlo y evitar que otras personas caigan en el fraude.
En el caso de que la víctima haya respondido o facilitado datos personales, los expertos recomiendan contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad aportando todas las pruebas posibles y presentar una denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil.
También es importante cambiar las contraseñas de las cuantas afectadas, activar la verificación en dos pasos si es posible y vigilar si la información robada ha sido utilizada de manera indebida.
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