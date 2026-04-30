La falta de profesores obliga a la ULL a eliminar el máster de Patrimonio Cultural de su oferta académica para el curso 2026/2027

La falta de docentes ha llevado a la Universidad de La Laguna (ULL) a eliminar el máster en Uso y Gestión de Patrimonio Cultural de su oferta académica para el próximo curso. Según la institución, es una medida que responde a cambios recientes en la disponibilidad del profesorado especializado, derivados de procesos como jubilaciones y reorganización docente. Y señalan que "la naturaleza altamente específica del programa hace que la incorporación de nuevo profesorado requiera tiempos de planificación adecuados para garantizar su idoneidad".

Se trata de una decisión que no ha sentado nada bien a la comunidad educativa. Y ha supuesto que un grupo de más de cien estudiantes y egresados de la universidad impulse una recogida de firmas a través de redes sociales, con el objetivo de evitar la "extinción" de la titulación y agilizar su reanudación. En este sentido, y con la intención de dar voz a una demanda colectiva, Uso y Gestión ULL —nombre con el que se les conoce por su cuenta de Instagram— pretende concentrar el mayor respaldo posible para reunirse con el director de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado e impedir, así, la supresión de la titulación. De hecho, y en menos de dos semanas, ya han recopilado más de 500 firmas, su primer objetivo.

Poca oferta para Arte y Humanidades

"Cuando salieron las listas de los másteres para el próximo curso nos dimos cuenta de que de los 37 ofertados solo tres estaban dirigidos al alumnado de Artes y Humanidades, y además habían eliminado el de Uso y Gestión del Patrimonio Cultural", cuenta Laura Rodríguez, una de las portavoces del grupo. Según la egresada, en un primer momento decidieron enviar un correo a la Universidad para aclarar lo que sucedía. "Les preguntamos si su oferta se iba a retrasar hasta el plazo extraordinario y primero nos dijeron que sí, pero más tarde recibimos otro mensaje que decía que no", detalla. Al tiempo les llegó un tercer correo en el que la administración les informaba de la supuesta extinción del máster. "E incluso a los alumnos de esta promoción se les comunicó que iban a ser los últimos", añade.

Sin embargo, desde la administración sostienen que se trata de una medida temporal y que no implica su supresión definitiva. "El máster no ha sido extinguido, sino que para el curso 2026/2027 no se ha podido incluir en la oferta académica, en el marco de la planificación anual de títulos", señalan. Asimismo, consideran que, en las condiciones actuales, no se daban las garantías necesarias para mantener los estándares académicos del título. "Por responsabilidad hacia el alumnado se ha optado por no ofertarlo temporalmente, antes que hacerlo sin asegurar la calidad docente adecuada", agregan desde la institución.

Un máster muy necesario en las Islas

Para Rodríguez, esa falta de profesores no es más que una "excusa". "El año pasado se convocó una bolsa de empleo para docentes y hay doctorandos que aplicaron a esa lista y nadie les ha llamado", concreta. A su juicio, no hay razones firmes para eliminar esta formación. "Es un máster muy demandado y necesario, los gestores de patrimonio de Canarias no se pueden formar en la Península porque las Islas no solo presentan un territorio diferente, sino que el contexto cultural del Archipiélago es único y muy especial", detalla Rodríguez. Además, recuerda que no todos los alumnos pueden permitirse desplazarse de su ciudad natal para estudiar.

La portavoz reconoce que en la oferta académica del próximo curso existe otra opción similar al máster de Uso y Gestión de Patrimonio Cultural. "Podemos elegir el máster en Teoría de la Historia del Arte y Gestión Cultural, pero es una titulación orientada a estudiantes que vienen del grado de Historia del Arte", aclara. En este contexto, explica que esta alternativa deja fuera a otros alumnos como, por ejemplo, del grado Química, Bellas Artes o Restauración y Conservación que sí se quieren dedicar a la gestión patrimonial.

La ULL, por su parte, insiste en que trabajarán durante este curso académico en la reorganización de la docencia y la planificación del título. "El objetivo de evaluar su posible reactivación en futuras convocatorias", apuntan. Por otro lado, recomiendan que se utilicen los canales oficiales de posgrado, donde podrá ofrecerse información más detallada para cualquier situación concreta o consulta individual.