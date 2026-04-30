Empresarios y vecinos de Arona reclaman medidas por el aumento de robos

Comerciantes y vecinos de Las Galletas, Playa de las Américas y Los Cristianos muestran su preocupación por el aumento de robos y actos delictivos que están afectando directamente a la actividad económica y a la tranquilidad del entorno. De ello se hace eco el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), que reclama respuestas urgentes por ello.

El presidente del Círculo, Javier Cabrera, plantea la necesidad de «adoptar medidas efectivas y visibles» que contribuyan a frenar esta tendencia. Entre ellas, se propone «la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos como herramienta disuasoria y de apoyo a las fuerzas de seguridad». A su juicio, «las cámaras no solo ayudan a prevenir delitos, sino que también generan una sensación de protección tanto para comerciantes como para vecinos y visitantes. Es una medida que ya ha demostrado su eficacia en otros entornos», afirma Cabrera Amador.

El presidente del CEST manifiesta que «no podemos normalizar una situación que está generando inseguridad, pérdidas económicas y un deterioro evidente de la imagen de pueblos que siempre han sido referente de actividad y convivencia». En este sentido, subraya que «cuando los comerciantes y vecinos levantan la voz de forma unánime (y, también, a través de denuncias), las administraciones deben escuchar y actuar sin demora».

Asimismo, Javier Cabrera apela a la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad (Policía Local, Policía Autonómica, Policía Nacional y Guardia Civil) para optimizar los efectivos policiales en las zonas más complicadas y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia. «No se trata solo de reaccionar, sino de anticiparse. La seguridad es un pilar básico para el desarrollo económico y social del sur de Tenerife», apunta.

El Círculo de Empresarios Y Profesionales del Sur de Tenerife reitera el compromiso de seguir trabajando junto al tejido socioeconómico y las instituciones «para impulsar soluciones que mantengan la confianza y la estabilidad en nuestros pueblos».

No solo bares, restaurantes y otros locales comerciales son objeto de robos. La formación política local, Más por Arona, denunció públicamente este mes las reiteradas sustracciones de material en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Las Galletas. Asegura que los robos afectan al módulo de Educación Infantil, sobre todo.

El Ayuntamiento de Arona acaba de incorporar a tres agentes en prácticas a la Policía Local y refuerza su presencia en los lugares de mayor conflictividad. Sin embargo, el proyecto para colocar cámaras de videovigilancia en Las Verónicas (Playa de las Américas) y El Fraile no se ha ejecutado transcurrida casi una década desde el anuncio de esta iniciativa. Se da la circunstancia de que el expediente de la zona de ocio Las Verónicas fue aprobado, licitado y adjudicado por el Gobierno municipal anterior, según la información dada a conocer entonces.