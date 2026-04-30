El cuerpo consular acreditado en Santa Cruz de Tenerife reúne a los cuatro cabildos para abordar resiliencia económica y proyección exterior

El honorable cuerpo consular acreditado en Santa Cruz de Tenerife celebró ayer un almuerzo histórico con los cuatro cabildos insulares de la provincia, en un encuentro concebido como espacio de diálogo y reflexión conjunta sobre los principales desafíos y oportunidades que afronta el archipiélago en el actual contexto global.

La cita, celebrada en el Club Oliver, contó con la participación de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, Amado Carballo, vicepresidente 2º del Cabildo de El Hierro, en representación de su presidente Alpidio Armas, que no pudo acudir por motivos de viaje, y Héctor Cabrera, vicepresidente 4º del Cabildo de La Gomera, en representación de su presidente Casimiro Curbelo, ausente por razones sobrevenidas, junto a una veintena de cónsules.

El decano y cónsul honorario de Países Bajos, Stanley Weytjens, abrió el debate dando la bienvenida a los invitados y agradeció su presencia e interés, destacando la importancia de la labor conjunta entre cónsules y cabildos, casi siempre desarrollada en silencio y discreción, aunque clave para proyectar un mensaje de unidad. Desde el cuerpo consular se reconoció el enorme valor de su trabajo, su compromiso con el desarrollo humano y económico de Canarias y su disposición al diálogo y la cooperación. Ambas partes comparten una misma vocación: abrir puertas, conectar personas y generar oportunidades que trasciendan fronteras, reafirmando así la voluntad de seguir colaborando para fortalecer los lazos internacionales, promover la inversión responsable y apoyar iniciativas que beneficien a la sociedad. Este almuerzo de trabajo simboliza precisamente esa unidad en la diversidad, la cooperación y una visión compartida de futuro.

De izquierda a derecha: Amado Carballo, vicepresidente 2º del Cabildo de El Hierro; Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife; Héctor Cabrera, vicepresidente 4º del Cabildo de La Gomera; y Stanley Weytjens, decano y cónsul honorario de los Países Bajos. / El Día

Juan Carlos Díaz Lorenzo, cónsul honorario de Finlandia y primer vicedecano, ejerció de moderador del encuentro, en el que se han abordado de forma transversal cuestiones clave vinculadas al desarrollo económico, la sostenibilidad, la proyección internacional y la cooperación territorial.

En un escenario internacional marcado por la inestabilidad en varias regiones y sus efectos en ámbitos estratégicos como la energía, los flujos turísticos o las cadenas de suministro, los asistentes han compartido su visión sobre el impacto de esta coyuntura en las islas, así como sobre las estrategias prioritarias para reforzar la resiliencia económica y la proyección exterior del territorio. En este sentido, se ha subrayado el papel que pueden desempeñar las representaciones consulares como puente para fortalecer las relaciones económicas, culturales y tecnológicas con otros países.

Stanley Weytjens, decano y cónsul honorario de los Países Bajos, da comienzo a la jornada junto a Juan Carlos Díaz Lorenzo, primer vicedecano y cónsul honorario de Finlandia. / El Día

Durante el encuentro, se ha puesto el foco en el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, abordando las principales líneas de actuación de los cabildos para avanzar hacia modelos de crecimiento que integren prosperidad económica, cohesión social y respeto al entorno. Asimismo, la movilidad y la calidad de vida han centrado parte del diálogo, destacando la necesidad de impulsar sistemas de transporte más eficientes, sostenibles y adaptados a las particularidades insulares.

Otro de los ejes de la jornada ha sido la proyección internacional del archipiélago y su capacidad para atraer inversión y talento. En este ámbito, se han identificado sectores estratégicos con alto potencial de desarrollo, así como oportunidades de colaboración con los consulados para reforzar el posicionamiento exterior de las islas.

La cooperación interinsular en materia de gestión volcánica también ha ocupado un lugar relevante en la conversación, poniendo en valor la importancia de la prevención, la gestión del riesgo y la comunicación eficaz con la ciudadanía, especialmente a la luz de experiencias recientes. En este contexto, se ha destacado la necesidad de compartir buenas prácticas que contribuyan a fortalecer la resiliencia conjunta del territorio.

El Cuerpo Consular y los invitados durante el almuerzo de trabajo. / El Día

Asimismo, se han abordado cuestiones vinculadas a la recuperación y la visión de futuro tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021, además de los retos asociados a la cohesión social, el acceso a la vivienda y el desarrollo económico en un contexto de reactivación en la isla de La Palma.

El encuentro ha permitido también reflexionar sobre la visibilidad internacional del archipiélago, especialmente en ámbitos como la ciencia, el turismo y la cultura, así como sobre el papel que pueden desempeñar los consulados en la proyección exterior de iniciativas estratégicas, como la Estrategia Gomera36.

Por último, se han analizado aspectos clave relacionados con el territorio, la fijación de población y la generación de oportunidades para los jóvenes, junto con el impulso de un modelo turístico sostenible y diferenciado, la consolidación de la sostenibilidad como seña de identidad, la diversificación económica y la mejora de la conectividad aérea y marítima como elementos fundamentales para el desarrollo insular.

El cuerpo consular acreditado en Santa Cruz de Tenerife ha valorado muy positivamente la celebración de este encuentro, destacando la importancia de reforzar los espacios de colaboración institucional y diálogo permanente para afrontar de manera conjunta los retos presentes y futuros del archipiélago.