Cierre total de la carretera de Bajamar por obras de emergencia: la TF-13 se corta la noche del 4 al 5 de mayo

La movilidad en la costa de La Laguna sufrirá una interrupción crítica la próxima semana. El Cabildo de Tenerife ha anunciado el cierre total de la carretera TF-13, a la altura de Bajamar, para ejecutar trabajos de emergencia tras la caída de rocas en la zona. La intervención, que busca estabilizar un talud inestable entre los kilómetros 16 y 16,200, obligará a bloquear la vía durante la noche del lunes 4 al martes 5 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00 horas.

Esta actuación es de máxima prioridad, ya que la TF-13 representa la única conexión terrestre para los casi 2.700 vecinos de Punta del Hidalgo, quienes quedarán incomunicados por carretera durante las seis horas que dure la instalación de las medidas de seguridad.

Intervención urgente tras la caída de piedras en Bajamar

La decisión del área de Carreteras responde a un desprendimiento reciente que ha puesto en alerta a los técnicos insulares. Los trabajos consisten en la instalación de una pantalla dinámica de alta resistencia mediante el uso de maquinaria pesada, lo que imposibilita el paso de vehículos. Según ha confirmado la Corporación insular, no se habilitarán desvíos alternativos debido a la orografía del terreno, por lo que el corte será absoluto.

Dámaso Arteaga, consejero de Carreteras, ha subrayado que la planificación nocturna busca "minimizar las molestias a la ciudadanía", aunque recalca que se trata de una obra fundamental para "garantizar la seguridad vial" en una infraestructura estratégica para el norte de la isla.

Un proyecto de 800.000 euros para contener el talud

La obra ha sido adjudicada a la empresa especializada Tacande Geotecnia S.L. con un presupuesto de 838.125 euros. El despliegue técnico es de gran envergadura e incluye la colocación de siete barreras dinámicas capaces de absorber impactos de hasta 3.000 kilojulios, además del anclaje de dos bloques rocosos de gran tamaño que presentan riesgo inminente de desplome.

Detalles clave de las restricciones en la TF-13:

Fecha y hora: Noche del 4 al 5 de mayo, de 23:00 a 05:00 h.

Noche del 4 al 5 de mayo, de 23:00 a 05:00 h. Tramo afectado: Puntos kilométricos 16+000 al 16+200 (Zona de Bajamar).

Puntos kilométricos 16+000 al 16+200 (Zona de Bajamar). Tipo de restricción: Corte total sin rutas alternativas disponibles.

Corte total sin rutas alternativas disponibles. Duración total del proyecto: Se estima un plazo de ejecución de siete meses para la estabilización completa de la ladera.

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Desde el Cabildo de Tenerife se solicita a los residentes de Bajamar y Punta del Hidalgo que planifiquen sus desplazamientos con antelación y extremen la precaución al circular por la zona durante los días previos y posteriores a este cierre de emergencia.