La cantante tinerfeña Ana Guerra conquista China con un concierto bajo la lluvia

La cantante tinerfeña Ana Guerra ha llevado su música hasta China, donde ha participado en un festival internacional sorprendiendo a sus seguidores con una actuación en directo… incluso bajo la lluvia. El momento fue compartido en las redes sociales de mujer.es_, dejando claro que la carrera de Ana Guerra sigue cruzando fronteras. "De repente a currar en China", escribió la artista en sus redes sociales.

Un salto internacional inesperado

La intérprete, que saltó a la fama tras su paso por Operación Triunfo, ha formado parte del OModa Global Music Festival, un evento que reúne a artistas de distintos países y que se ha convertido en un escaparate musical de carácter global.

Aunque no es la primera vez que Ana Guerra actúa fuera de España, su presencia en China supone un nuevo impulso a su proyección internacional. Además, refuerza el crecimiento de su carrera más allá del panorama nacional.

Un concierto marcado por la lluvia

Uno de los aspectos más llamativos de su actuación ha sido el tiempo meteorológico. Tal y como se ha podido ver en los vídeos difundidos, el concierto tuvo lugar bajo la lluvia, sin que eso frenara ni al público ni a la cantante.

Lejos de cancelar o reducir el espectáculo, Ana Guerra continuó su actuación con normalidad cantando su canción Si me quisieras.

De Tenerife al mundo

Natural de Tenerife, Ana Guerra se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más reconocibles del pop español. Tras su salida de Operación Triunfo, ha encadenado éxitos musicales, colaboraciones y proyectos que la han mantenido en el foco mediático.

Su participación en un festival en China confirma que la artista sigue ampliando horizontes. Para la cantante tinerfeña, esta actuación supone un nuevo paso en una trayectoria que continúa creciendo dentro y fuera de España.