El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado

El Obispado de Tenerife cede el antiguo Hogar Santa Rita, ubicado en el portuense barrio de Punta Brava, para la construcción de un aparcamiento con una capacidad aproximada de 300 plazas, de las cuales la mitad estarán destinadas a los vecinos mediante un régimen de cesión de uso por un periodo de 40 años. El acuerdo con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se firmó este miércoles tras la aprobación por el Pleno, con los votos a favor del grupo de gobierno y los del PSOE en contra. También contempla un edificio dotacional y la reordenación del espacio público.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz apunta que la demolición del edificio comenzará a finales de este año y que existe interés empresarial por el proyecto. Tras la firma del convenio, comienza el proceso burocrático para licitar y adjudicar el futuro aparcamiento del núcleo costero. "Siendo optimistas, a finales de 2026 podrían comenzar los trabajos", confirma el concejal de Concesiones Administrativas y Patrimonio, Pedro Antonio Campos García.

Paliar un déficit

El objetivo es paliar el déficit de aparcamientos así como la creación de nuevos espacios libres para uso y disfrute de la ciudadanía. El antiguo Hogar Santa Rita se demolerá sobre unos 110 metros cuadrados en planta de titularidad municipal y sobre el suelo dotacional, que tiene una superficie de 504 metros cuadrados. El subsuelo se integrará en la nueva infraestructura para aumentar el área libre para esparcimiento. El edificio dotacional que se construirá tendrá 284 metros cuadrados y menos altura, lo que permitirá ganar más de 300 metros cuadrados para zonas ajardinadas, lugares de estancia y de uso ciudadano.

El Consistorio portuense define como "determinante para avanzar en la actuación" la aprobación realizada por el Pleno. Según el grupo de gobierno (PP-ACP-CC), el acuerdo permitió "adaptar los documentos técnicos (anteproyecto, estudios de viabilidad, económico y de seguridad y salud) a las mejoras introducidas tras el acuerdo con el Obispado, incluyendo la ampliación del ámbito del aparcamiento subterráneo y la redefinición de los espacios libres y dotacionales", explican en un comunicado.

"Un paso decisivo"

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso (PP), destaca que "la firma de este convenio y el respaldo del pleno nos permiten dar un paso decisivo en un proyecto largamente esperado por los vecinos. La cesión del antiguo Hogar Santa Rita es fundamental para transformar este entorno, mejorar la movilidad y generar nuevos espacios públicos de calidad". Indica que "estamos desbloqueando una situación que llevaba décadas sin resolverse, ordenando un espacio que presentaba importantes disfunciones y transformándolo en una magnífica oportunidad para el futuro de Punta Brava".