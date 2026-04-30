La Aemet pronostica precipitaciones débiles en Tenerife este viernes
Los termómetros oscilarán entre los 17 y los 22 grados
Este 1 de mayo, Día del Trabajador, Tenerife vivirá una jornada de estabilidad, similar a la precedente. Así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior.
Las temperaturas también continuarán de forma similar, con termómetros oscilando entre los 17 y 22 grados.
El viento soplará flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en los litorales suroeste y sureste a últimas horas de la jornada. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, los cielos estarán poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna en las islas de mayor relieve, especialmente de la provincia occidental, donde no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior.
Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en la provincia oriental. Viento en general flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas.
- Instan al Gobierno central a que obligue a demoler Charco de la Arena en La Laguna
- Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado
- El guachinche de Tenerife rodeado de naturaleza donde las cocina canaria y las carne a la brasa triunfan: lleva 13 años abierto
- Caos dominical en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife
- El reto de tres mayores de Tenerife matriculados en la Universidad: «Venimos a formarnos, no es ningún club para jubilados»
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- Tu carné de conducir está en juego: multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos para los conductores tinerfeños que no respeten esta norma básica
- La Aemet avisa a los tinerfeños: las precipitaciones débiles continuarán este lunes en la isla