La Aemet pronostica precipitaciones débiles en Tenerife este viernes

Este 1 de mayo, Día del Trabajador, Tenerife vivirá una jornada de estabilidad, similar a la precedente. Así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé cielos poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna, dejando los cielos nubosos, cuando no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior.

Las temperaturas también continuarán de forma similar, con termómetros oscilando entre los 17 y 22 grados.

El viento soplará flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas, con intervalos de moderado en los litorales suroeste y sureste a últimas horas de la jornada. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, los cielos estarán poco nubosos, salvo por los intervalos de nubes altas y el crecimiento de nubosidad de evolución diurna en las islas de mayor relieve, especialmente de la provincia occidental, donde no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en zonas de interior.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en la provincia oriental. Viento en general flojo del nordeste modulado por el régimen de brisas.