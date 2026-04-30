La Aemet prevé lluvias débiles y viento moderado este jueves en Tenerife

Tenerife vivirá este jueves, 30 de abril, una jornada marcada por las lluvias débiles, los intervalos nubosos y el viento, que llegará a soplar de forma moderada en las cumbres centrales de la isla.

Las temperaturas seguirán suaves, oscilando entre los 17 y 23 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A nivel general, la previsión para el archipiélago se puede dividir en dos zonas. Por un lado, en la provincia oriental y Tenerife se esperan intervalos nubosos aumentando a nuboso en zonas de interior durante la tarde, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en zonas de interior y vertientes este. Por otro, en el resto de islas estará poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este durante las horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 23

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 22

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 16