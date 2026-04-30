El legado radiofónico de José Antonio Pardellas: de una hora menos en Canarias a la convocatoria ovni del Teide

Tenerife dice adiós a una de las voces más icónicas de su historia. Aunque nació en Galicia (27 de enero de 1938 en Bouzas, Vigo), José Antonio Pardellas jugó un papel decisivo en el desarrollo de la radio en las Islas y, sin pretenderlo, puso también al Archipiélago en el mapa de España.

Y es que Pardellas, que falleció este jueves 30 de abril a los 88 años, fue quien popularizó una coletilla que ha hecho más por las Islas que muchas campañas millonarias de promoción. "Una hora menos en Canarias" no es solo una frase que informa del huso horario diferenciador de las Islas con respecto a la Península. Con los años se ha convertido en un emblema identitario que se escucha cada día en los informativos de la radio y la televisión de todo el país, una publicidad gratuita que siempre recuerda que esas islas en medio del océano siguen ahí, aunque sea más temprano.

Empezó siendo simplemente un apunte. Lo recordó en su última entrevista, colgada en YouTube hace solo dos meses y realizada por el periodista Enrique Hernández para la Asociación de la Prensa de Tenerife (APDT). "Eduardo Sotillo, Pepe Ferrer o Luis del Olmo siempre daban solo la hora peninsular: cuando son las cinco de la tarde... Yo les decía: en Canarias es una hora menos. Entonces me contestaban: ya está el canario con sus cosas de siempre. Hasta que se impuso".

Episodio por el que será más recordado

Es posiblemente el episodio por el que será más recordado. Pero hay otros muchos acontecimientos significativos en la hemeroteca de este hijo de un empresario gallego, dedicado a la pesca, que a mitad del siglo pasado decidió aceptar una propuesta de la empresa Freire para trasladarse a Tenerife y abrir mercado con especies isleñas que en ese momento eran completamente desconocidas en el resto de España, como la sama o la corvina.

José Antonio Pardellas tenía solo 10 años, si bien ya andaba mucho tiempo pegado al transistor. Eligió la carrera de Geografía e Historia, que cursó en la Universidad de La Laguna. Lo suyo, sin embargo, era informar a través de las ondas.

Mientras ayudaba a su padre a distribuir pescado por los puestos del Mercado Nuestra Señora de África de Santa Cruz, José Antonio Pardellas se entera de que una emisora recién creada, Radio Juventud de Canarias, busca personal. Pedía buenas voces y personas con capacidad para hilar un relato. En ese momento tenía 17 años.

Su primera locución fue sobre un incendio ficticio en Radio Juventud

En la entrevista a la APDT, dentro de una de serie ideada por Enrique Hernández con todos los premios Patricio Estévanez, Pardellas recuerda que se sorteaba un tema ficticio a cada candidato. A él le tocó un incendio en Tenerife. Realizó la narración desde la Plaza de España. Fue uno de los seleccionados.

Corría el año 1958. José Antonio Pardellas comparte estudios con otros referentes de la radiodifusión en la Isla, como César Fernández Trujillo, Paco Padrón Hernández, Maite Acarreta, Genoveva del Castillo o Diego García de Soto.

Ejerce de locutor y guionista hasta que en 1964 obtiene por oposición un puesto en Radio Nacional de España (RNE), desarrollando labores de locutor, redactor de noticias, director y presentador de programas.

"Soy partidario de una radio abierta, con acento regional y eminentemente cultural". Esto dijo en julio de 1981 cuando es nombrado director de RNE en Canarias después de llevar la jefatura de programación.

Escribía cartas a los soldados en la mili y tocaba la armónica

Amante de la armónica, los puros y el deporte, un hombre que durante la mili en Ceuta escribe las cartas a otros soldados, José Antonio Pardellas se afianza como periodista y no hace ascos a nuevas ideas, por muy atrevidas que parezcan.

La más osada sigue siendo hoy uno de los capítulos más anecdóticos de su carrera... y de la historia moderna de Tenerife. En 1989, Paco Padrón Hernández, el mítico buscador de vida extraterrestre, le propone, dentro del programa sobre ufología de RNE Espacio en blanco, un encuentro radiado con OVNIS.

"Algo increíble está a punto de suceder...", se lee en el anuncio que se publicó en los periódicos. La cita se organiza para la madrugada del 24 al 25 de junio de 1989 en el Valle Ucanca, dentro del Parque Nacional del Teide. Ni José Antonio Pardellas ni ninguno de los creadores de la retransmisión pensaron que la convocatoria iba a tener tanta repercusión.

Aquel encuentro para ver OVNIS que colapsó el Teide

Más de 10.000 personas colapsan el Teide. Algunas fuentes hablan incluso de 40.000 personas. Una riada de vehículos entra por La Esperanza, La Orotava y Vilaflor. Radio Nacional llega incluso a montar un escenario. Hoy sería impensable que algo así pudiera ocurrir, sobre todo con las normas cada vez más exigentes de conservación de la joya de la naturaleza tinerfeña. Los asistentes se pasaron horas, abrigados con mantas, esperando la llegada de algún platillo volante. Pero no apareció ninguno.

Pardellas compatibiliza sus responsabilidades en la radio con su entrada en Televisión Española en Canarias, que forman parte del mismo ente público. Se convierte en el primer locutor-presentador de la tele en Tenerife (1964-1978), tanto en el Telecanarias como en las transmisiones exteriores (carnavales, entrevistas, reportajes).

En 1992 llega uno de los grandes saltos de su carrera: RNE lo nombra director de la red de emisoras territoriales, con sede en Prado del Rey, Madrid. Siguió vinculado a los micrófonos tras su prejubilación al convertirse en uno de los fundadores de Radio Isla.

Padre de otro periodista destacado de Tenerife, Juan Manuel Pardellas, que ha sido entre otras cosas corresponsal de El País en Canarias, hasta sus últimos días José Antonio Pardellas se mantuvo activo. Colabora con distintos medios escritos y digitales y, junto a Carmelo Rivero y Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, forma parte del equipo de la tertulia Desayunos del Mencey de Teide Radio.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT), Salvador García, asegura que conservará siempre un gran recuerdo de José Antonio Pardellas. "Se nos ha ido una de las voces más significativas de la historia de la radio un Canarias, un hombre que mantuvo siempre un periodismo riguroso, serio, contrastado", subraya, para añadir: "Ejerció como un gran maestro de generaciones y generaciones de informadores, principalmente vinculados a las ondas".

Reacciones de consternación

Las reacciones de consternación por la pérdida de José Antonio han llegado desde todos los rincones de Tenerife. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, escribió en sus redes sociales que "se nos va un periodista maestro de periodistas". "José Antonio Pardellas, Premio Canarias de Comunicación 2010, fue una voz inconfundible de las ondas radiofónicas desde las que instauró la coletilla tan famosa de una hora menos en Canarias", añade Clavijo.

También expresó sus condolencias el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: "Apenado por el fallecimiento de José Antonio Pardellas, figura fundamental de la comunicación en Canarias, que deja un legado de profesionalidad intachable. Nuestras islas pierden un referente, en estos tiempos en los que hay que reivindicar el periodismo como uno de los pilares de la democracia".

Muy pocos profesionales de la comunicación pueden presumir de una trayectoria con tantos reconocimientos. Premio Canarias de Comunicación 2010, Premio Ondas 1978 a la trayectoria profesional, distinguido por Radio Ecca por sus años de colaboración con la emisora de la enseñanza en las Islas, Mejor Trayectoria Profesional 2003 en el apartado de periodismo con motivo del Centenario de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife...

"Lo importante es contar la verdad sin disfrazarla"

"Lo importante es ser independiente, contar la verdad sin disfrazarla", aseguró en la entrevista a la APDT del pasado mes de febrero un hombre que vivió un periodo apasionante de la historia: de la dictadura a la democracia,de la tele en blanco y negro a la revolución de internet, de los teléfonos con cable a los smatphones, de los cheques bancarios al bizum. "¿Cómo me gustaría ser recordado? Como una buena persona que no ha hecho daño a nadie de forma intencionada".

El sepelio se celebrará este viernes 1 de mayo, a partir de las 16:30 horas, en las instalaciones del tanatorio de Servisa, en la sala 4.