Vuelas desde Tenerife Norte el día de la visita del papa León XIV: esto es todo lo que debes saber si viajas el 12 de junio

La visita del papa León XIV a Tenerife, prevista para el próximo 12 de junio, obligará a desplegar un amplio dispositivo de movilidad y seguridad en el área metropolitana. Uno de los puntos sensibles será el aeropuerto Tenerife Norte, conocido como Los Rodeos, por su proximidad a Santa Cruz, uno de los escenarios principales del programa.

Por ahora, no consta ningún anuncio público de aerolíneas sobre cambios concretos en vuelos desde o hacia Tenerife Norte con motivo de la visita papal, según adelanta la Cadena Ser. Aunque sí se han empezado a registrar ajustes en Canarias, como el adelanto de un vuelo de Vueling entre Gran Canaria y Barcelona, pero en Tenerife la principal preocupación se centra, de momento, en los accesos por carretera al aeropuerto.

La previsión de cortes puntuales en la TF-5, las restricciones en los accesos a Santa Cuz y La Laguna, y la llegada de miles de personas para asistir a los actos previstos pueden condicionar los desplazamientos hacia Los Rodeos. Las autoridades recomiendan adelantar los trayectos, evitar movimientos innecesarios y consultar la información oficial antes de salir.

Tenerife Norte, uno de los puntos sensibles del operativo

El aeropuerto de Tenerife Norte será una de las infraestructuras que pueden verse más condicionadas por el dispositivo de la visita papal. No solo por el incremento de viajeros previsto, sino también por los posibles cortes y restricciones en carreteras que pueden dificultar el acceso o la salida del recinto aeroportuario.

El delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, ya ha advertido de que la visita del papa León XIV tendrá impacto "sí o sí" en la movilidad del 12 de junio en Tenerife, con cortes puntuales en la TF-5 y en los accesos a Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Además, Pestana ha pedido a la ciudadanía adelantar sus desplazamientos, incluidos los trayectos hacia el aeropuerto de Los Rodeos, y usar el transporte público siempre que sea posible. Por lo que, los pasajeros con vuelos el 11 o 12 de junio deberán prever más margen del habitual para llegar a Los Rodeos.

Sin cambios anunciados por aerolíneas en Tenerife

A diferencia de lo ocurrido en Gran Canaria, donde Vueling adelantó más de tres horas un vuelo con destino Barcelona por los ajustes logísticos vinculados a la visita papal, en Tenerife Norte aún no se ha comunicado públicamente una modificación concreta de vuelos por parte de las compañías.

Esta diferencia no significa que el aeropuerto quede al margen del dispositivo. Las aerolíneas y operadores deberán estar pendientes de la evolución del plan de movilidad, de la llegada de peregrinos, autoridades y medios acreditados, y de las eventuales restricciones que puedan aplicarse en carreteras.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos en Tenerife Norte?

Los pasajeros con vuelos programados en Tenerife Norte durante esas fechas deberán planificar sus desplazamientos con especial antelación. Aunque no haya cambios de vuelos confirmados por aerolíneas, el acceso al aeropuerto puede verse condicionado por el dispositivo de seguridad y por los cortes de tráfico.

La recomendación más prudente es:

Consultar el estado del vuelo con la compañía aérea y en la web de Aena.

con la compañía aérea y en la web de Aena. Salir con más tiempo del habitual hacia el aeropuerto.

hacia el aeropuerto. Evitar el vehículo privado si existen alternativas de transporte público.

si existen alternativas de transporte público. Seguir las indicaciones oficiales sobre cortes, desvíos y accesos habilitados.

sobre cortes, desvíos y accesos habilitados. Revisar posibles avisos de la aerolínea en los días previos al viaje.

El PLATECA, en fase de prealerta

El Gobierno de Canarias ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias, conocido como PLATECA, en fase de prealerta por los eventos multitudinarios previstos en Tenerife y Gran Canaria con motivo de la visita de León XIV.

La activación del plan busca anticipar medidas de seguridad, movilidad, emergencias y coordinación entre administraciones. En los días centrales de la visita, el dispositivo podría elevarse a fase de alerta, en función de la afluencia prevista y del programa definitivo.

Las autoridades han analizado medidas como el refuerzo del transporte público, la reducción del uso del vehículo privado, el fomento del teletrabajo y posibles cambios en la actividad lectiva. En el caso de los centros educativos, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha señalado que la decisión sobre una posible suspensión de clases presenciales o su traslado a modalidad telemática aún no está tomada, al no conocerse todavía al completo el programa oficial.