Tenerife refuerza su planta sociosanitaria: 1,4 millones de euros para crear 18 nuevas plazas

Tenerife contará con 18 plazas sociosanitarias más de la mano de una aportación de 1,4 millones de euros comunitarios. Se trata de la consecuencia de uno de los principales acuerdos adoptados este miércoles por el Consejo de Gobierno del Cabildo tinerfeño. El consejero José Carlos Acha destacó que en la cita semanal del órgano se le dio el visto bueno a la modificación del convenio suscrito con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. «Esta actualización es fundamental, porque va a permitir inyectar 1,4 millones de euros adicionales a la inversión prevista para Tenerife, alcanzando un presupuesto consolidado de 16,6 millones», cifró.

Acha puso de relieve que la cuantía procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que forma parte de los fondos Next Generation, que fueron creados para mitigar el impacto económico y social de la pandemia de la covid-19 y propiciar la recuperación. «Este incremento presupuestario tiene un impacto directo en la capacidad asistencial de la Isla: aumenta en 18 el número de plazas previstas», remarcó el consejero del PP, que compareció tras el Consejo de Gobierno junto a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), en ausencia del vicepresidente tinerfeño y líder ‘popular’, Lope Afonso, que cumplía con otros compromisos en la mañana de este miércoles.

De 181 a 199 plazas

Según los datos aportados, las 18 plazas permitirán pasar de 181 a 199 (entre residenciales y de día). Asimismo, parte de esos 1,4 millones de euros irán a mejoras de mayor o menor envergadura en instalaciones sociosanitarias ubicadas en distintos puntos de la geografía tinerfeña.

El anterior no era el único punto del orden del día relacionado con el ámbito social. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife también dio luz verde a una modificación presupuestaria destinada a potenciar los servicios de la Oficina Insular del Mayor. En concreto, se trata de un incremento de 500.000 euros, lo que eleva el presupuesto total del proyecto para este año a algo más de 1,9 millones. «Esta inyección económica responde a la alta demanda y al intenso ritmo de ejecución de la Oficina, y persigue garantizar la cobertura económica de este servicio esencial», apuntaron desde el Cabildo.

Servicio de información especializada

Más en detalle, la Oficina Insular del Mayor tiene como objetivo ofrecer un servicio de información especializada y desarrollar proyectos de intervención social para la población mayor de Tenerife. «Este encargo, gestionado por Sinpromi, tiene una vigencia prevista hasta 2029, consolidándose como centro neurálgico de las políticas de envejecimiento activo y protección social del Cabildo de Tenerife», indicaron desde la institución insular. «Es un refuerzo económico que se nutre de los ahorros logrados tras la formalización definitiva del convenio de dependencia con el Gobierno de Canarias, y asegura la cobertura de los servicios de información y los proyectos de intervención social para este colectivo», puntualizó José Carlos Acha.