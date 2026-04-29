Tenerife refuerza el acceso de emergencias a la Corona Forestal con un nuevo puente en San Juan de la Rambla

El Cabildo de Tenerife ha concluido la construcción de un puente de madera en la pista forestal de Caño Chingue, en el municipio de San Juan de la Rambla, con el objetivo de mejorar el acceso de vehículos pesados y servicios de emergencia a distintos enclaves de la Corona Forestal.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 324.000 euros, se localiza en el entorno del Salto de las Palomas, una zona en la que la erosión del terreno había provocado problemas de seguridad y dificultaba la circulación por esta vía forestal. La nueva infraestructura permitirá mantener abierto un paso considerado estratégico para la gestión del monte y para la respuesta ante posibles incendios forestales.

La obra ha sido ejecutada por la empresa pública Gesplan y se ha planteado como una solución para evitar que el deterioro del talud en el fondo de un barranquillo terminara dejando aislada esta parte del monte.

Un paso clave para vehículos forestales y emergencias

El nuevo puente permitirá el tránsito seguro de vehículos forestales pesados, así como de los medios de emergencia que puedan intervenir en la zona. Esta mejora es relevante en un territorio donde la rapidez de acceso puede ser determinante en la lucha contra los incendios.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo insular, Blanca Pérez, explicó que la intervención garantiza la seguridad de los operativos y facilita que los vehículos pesados pueden llegar a zonas estratégicas "de forma rápida y eficaz" en caso de incendio forestal.

El deterioro del talud había convertido este tramo de la pista en un punto vulnerable. Ante la imposibilidad de actuar directamente sobre el terreno dañado, el Cabildo optó por levantar una estructura que salvara el barranquillo y asegurara la continuidad de la vía.

Una solución técnica adaptada al entorno forestal

El puente incorpora apoyos de hormigón, elementos de refuerzo y rampas de acceso integradas en el entorno. Además, las pruebas de carga realizadas han confirmado la capacidad resistente de la nueva infraestructura, lo que permite su uso por parte de medios pesados.

Según la información técnica del proyecto, la actuación consistía en el suministro y colocación de un puente de madera prefabricado en la pista de Caño Chingue, en San Juan de la Rambla, concretamente en el lugar conocido como Salto de Las Palomas.

La construcción del puente responde a una necesidad concreta, como es mantener la conexión de la pista forestal sin intervenir de manera agresiva sobre un talud afectado por la erosión. De esta forma, se reduce el riesgo para los vehículos que transitan por la zona y se evita que el tramo quede inutilizado.

El Cabildo considera que se trata de una solución técnica sostenible, al resolver el problema de seguridad sin romper la función forestal de la vía ni alterar más de lo necesario el entorno.