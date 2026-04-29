La presidenta del Cabildo de Tenerife ve la visita del papa León XIV como un reconocimiento a Canarias por la acogida migratoria

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afirmado que la visita del papa León XIV a Tenerife tendrá un marcado "acento canario", pero también una dimensión social vinculada a la realidad migratoria del Archipiélago.

Según señaló este miércoles, en una rueda de prensa en relación con los preparativos de la visita del pontífice a Canarias, su presencia permitirá poner "en el punto de mira" una situación que Canarias, a su juicio, ha afrontado durante mucho tiempo "prácticamente en solitario".

La presidenta insular subrayó que el Cabildo "va a estar a la altura de las circunstancias" ante una visita que calificó de histórica, al tratarse de la primera vez que un pontífice visita las Islas Canarias.

Una visita con "acento canario"

Dávila destacó que la estancia de León XIV en Tenerife tendrá una fuerte presencia de elementos culturales del Archipiélago. Según explicó, el himno del viaje ha sido compuesto por un tinerfeño y en la misa prevista para el 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife intervendrán artistas y formaciones vinculadas a las Islas.

Entre los participantes citó a Los Sabandeños, Chago Melián, dos corales y la federación de bandas de música, además de otros artistas. La presidenta del Cabildo insular consideró que esta presencia cultural refuerza el carácter canario de una celebración que reunirá a miles de personas en la capital tinerfeña.

Imagen del papa León XIV junto a Los Sabandeños, Chago Melián y Guan Magec, que actuarán previamente a la eucaristía que dará el papa en Tenerife / E. D.

La misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife será uno de los actos centrales de la visita. La organización trabaja en un dispositivo de gran formato, con previsión de una asistencia multitudinaria y con medidas específicas de seguridad, movilidad y acceso.

La migración, eje social de la visita del papa León XIV

Más allá de los actos religiosos, Dávila puso el acento en el significado social de la visita. La presidenta del Cabildo celebró que el papa León XIV viaje a Canarias para visibilizar la situación migratoria que vive el Archipiélago, especialmente en la ruta atlántica, considerada una de las más peligrosas hacia Europa.

Según Dávila, Canarias ha tenido que afrontar "muy sola" la llegada de miles de personas que huyen de la guerra, del hambre, de las consecuencias del cambio climático o de situaciones de falta de oportunidades en sus países de origen.

"Fuimos emigrantes y ahora somos un pueblo de acogida"

La presidenta recordó que la sociedad canaria también tiene una historia marcada por la emigración. "Nosotros fuimos emigrantes y ahora somos un pueblo de acogida", señaló, antes de defender que las Islas han sabido responder con humanidad ante una situación compleja.

En esa línea, interpretó la visita de León XIV como un reconocimiento a la labor de Canarias y de quienes han trabajado en la atención a las personas migrantes. "Es justo lo que no han hecho otras instituciones", afirmó Dávila, en referencia a la falta de respaldo que, a su juicio, ha sentido el Archipiélago.