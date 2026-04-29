Los mayores de Tenerife se suman a la moda del ‘running’ en la I Carrera Sénior: "La edad no nos define"

El running está de moda y la tercera edad de Canarias lo sabe. Más de 300 mayores de Tenerife, ataviados con camisa deportiva y dorsal, participaron este miércoles en la I Carrera Sénior, una exigente competición que les retó a correr un kilómetro por la playa de Las Teresitas, en la capital chicharrera. Aunque lo cierto es que, más allá de esos 1.000 metros, todos tenían un desafío mucho más grande: demostrar que los años no pesan si hay voluntad.

Entre el pelotón estaba Francisco José Rodríguez, más conocido como Súper Paco. A sus 82 años, este tinerfeño se ha ganado el apodo a pulso o, más bien, a golpe de zancadas. Para él, el running no es ninguna moda, ya que en su espalda -y en sus piernas- acumula miles de kilómetros y decenas de pruebas. Aunque se suele decantar más por la montaña, donde completa distancias de hasta 24K, también prueba suerte en el asfalto. Eso sí, pese a ser un corredor veterano y muy experimentado, en esta primera edición no consiguió hacerse con el oro, por lo que tuvo que conformarse con el bronce. “Había mucho nivel”, reconoció.

La deportividad y la diversión fueron las grandes protagonistas de la Carrera Sénior. Prueba de ello es que el vencedor, José Francisco Rodríguez, atribuyó todos los méritos a su compañero y tocayo Súper Paco. “Me he visto muy bien, aprendiendo; cuando salimos vi que había una persona -Paco- que era muy bueno y pensé: yo voy a correr con el maestro que con él voy a aprender mucho”, confesó. Así, lograron recorrer medio kilómetro a un ritmo “fantástico” que luego les permitiría llegar con fuerzas al sprint final.

Mucha diversión y pocos piques

Los primeros tres clasificados de la modalidad masculina cruzaron la meta cuando apenas habían pasado diez minutos del pistoletazo de salida y con la canción Hall of fame -Salón de la fama, en español- como banda sonora de su conquista. Aunque el alumno terminó superando al maestro, todos se subieron juntos al primer escalón del podio para simbolizar que entre ellos no existía rivalidad.

I Carrera Sénior en Las Teresitas / María Pisaca

La segunda posición fue para Isidro Aguilar, un integrante del Club Atletas 97 del Puerto de la Cruz que llegó “muy preparado” a la carrera: “Nosotros le damos caña, entrenamos todas las semanas”. En su palmarés acumula varias medallas de oro y algunas de bronce, a las que ahora se suma esta última, de plata. A su juicio, para poder disfrutar de una juventud eterna como la suya no solo es necesaria una buena genética, sino que además hay una fórmula secreta: “Pasarlo muy bien, cuidarse y no dedicarse a la bebida”.

Ganadora en la categoría femenina

En el apartado femenino, la ganadora fue María Alicia Ferri, una argentina de 87 años afincada en el sur de la Isla que se está iniciando ahora en el deporte. “Nunca he tenido tiempo para hacer mucho ejercicio y tampoco camino porque no me gusta ir sola; solo me muevo en casa y cuando voy al Centro de Día para Mayores de San Isidro”, detalló. Pese a la falta de práctica, arrancó con mucha fuerza y eso le permitió ganar ventaja. Ya en la línea de meta, la directora del centro la esperaba muy emocionada gritando: “Esta es de las mías”.

Esta competición no contaba con cajón preferente, pero en la cabeza de carrera se situaron todos los que iban a luchar por una medalla y, por detrás, los que solo fueron a pasar un buen rato. En esta parte se situaban Dolores Ruiz, Remedios Díaz y otras usuarias que llegaron en guagua desde el Centro de Día de Icod de los Vinos. “Nos apuntamos a todo lo que podemos, pero aquí solo venimos a divertirnos, es maravilloso”, aseguró la primera de ellas.

Las que dicen sí a todo

Desde el centro Isidro Rodríguez Castro (Santa Cruz), vinieron Dolores Ramírez, de 87; Julia González, de 83; y la más veterana, Lucía Remón, de 91. “Nosotras decimos que sí a todo, ni tenemos que pedir permiso a los maridos ni nada”, destacaron. También desde la capital llegó el grupo de Leo García, motivados por la actuación de después y por la posibilidad de entablar nuevas amistades. Entre ellos estaba el ganador de la carrera, quién defendió que su objetivo era demostrar que la edad no los define y que ellos se sienten muy jóvenes. Tras la entrega de medallas, corrieron al avituallamiento para reponer fuerzas porque aún quedaba día por delante. Uno de los participantes aprovechó para reconocer a la directora general de Mayores, Verónica Meseguer, y a los responsables de los centros de día. “Nos merecemos estas actividades, hemos luchado mucho por esta Canarias y ahora nos tenemos que sentir orgullosos de haber llegado a esta edad”, argumentó.

Meseguer, por su parte, aprovechó los momentos previos al calentamiento para asegurar que, además de ser unos noveleros, son un ejemplo y que se merecen todo. “Es lo mínimo que tenemos que hacer por ustedes”, concluyó.