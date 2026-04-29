¿Qué hacer este puente de mayo en Tenerife? Listado de planes

Llega uno de los puentes más largos del año, por no decir el mayor, y son muchos los que buscan planes para hacer en familia, con amigos o en solitario. Mayo traerá a muchos tres días libres, entre los días 1 y 3, y los más afortunados, quienes trabajen o estudien en Santa Cruz de Tenerife, tendrán hasta cuatro, ya que añaden el lunes 4 por el traslado del festivo de la Cruz, que cae en domingo.

Opciones hay muchas y para todos los gustos, aunque para alguna de ellas -las que se desarrollan al aire libre- habrá que estar pendientes del tiempo. Pero en una isla como esta, con playas de ensueño, verdes montes y una amplia oferta cultural y de ocio, encontrar en qué aprovechar el tiempo libre es pan comido.

Pero si no tienes muy claro cómo invertir tu tiempo en este puente, te dejamos algunas sugerencias.

Planes para el puente de mayo

Fiestas de Mayo

Si estás en la capital, puedes consultar el programa de actos de las Fiestas de Mayo para encontrar la actividad que mejor se adapte a tus gustos. Para este puente hay programados desde exposiciones hasta espectáculos infantiles, paseos por el Parque García Sanabria, la celebración del Día de la Madre en la recova chicharrera, la exposición de las cruces de flores o el baile de magos, uno de los actos más multitudinarios por estas fiestas, entre otros.

Un día de playa

Viviendo en una isla, un plan que nunca puede faltar es disfrutar del sol y el mar. La variedad de playas, charquitos y piscinas naturales que rodean la isla hace que cada uno tenga su rincón favorito en la costa, pero todos son una buena opción para salir de la rutina y aprovechar los días libres.

Desde Las Teresitas, si vives en la zona metropolitana y te gusta acceder fácilmente, a las playas de Anaga, rodeadas del Parque Rural. En el norte también hay una amplia variedad, desde las piscinas naturales de El Caletón, en Garachico, a El Socorro, en Los Realejos. Y si miramos al sur, te proponemos desde El Médano, en Granadilla, a la playa del Duque, en Adeje. Todo depende de cuáles sean tus preferencias y, ante todo, hay que tener siempre la vista puesta en el estado del mar.

Playa de Las Vistas. / María Pisaca

De chuletada o pateo, el monte siempre es un acierto

Si lo tuyo es la naturaleza, en Tenerife también encontrarás qué hacer. Puedes realizar algunos de los senderos habilitados en la isla y descubrir nuevos rincones. En la app Tenerife ON puedes encontrar información sobre las rutas. Los senderos del Parque Nacional del Teide, el Parque Rural de Anaga o el Barranco del Infierno son buenas opciones para el puente.

Pero si quieres ir con un amplio grupo de amigos y familia, un planazo que nunca falla en la isla es irse de chuletada a algunas de las áreas recreativas de la isla.

Al cine solo o con amigos

Si te gustan los planes en solitario, ir al cine puede ser una buena alternativa. Cada semana se estrenan nuevas películas que puedes ver en pantalla gigante en alguno de los multicines de la isla, aunque también es una buena opción para ir en pareja, con amigos o la familia al completo. Tan solo hay que ponerse de acuerdo para elegir la película.

Aunque si lo tuyo son las versiones originales, este puente TEA proyecta Caravan, una road movie íntima de Zuzana Kirchnerová que sigue la historia de una madre soltera que emprende un viaje improvisado por el sur de Italia.

Concierto en el Leal

La música es otra buena opción para el puente. En este caso, te proponemos el concierto que la artista Bebe ofrecerá en el Teatro Leal de La Laguna. Será el sábado 2, a las 20:00 horas, y las entradas se pueden adquirir en en www.festivalmarabierto.com y en www.tickety.es. Este concierto en la isla está enmarcado en el Festival Mar Abierto.

Ascenso del Tenerife

Aunque no es un plan seguro, si el CD Tenerife logra este viernes el ascenso de categoría, un planazo sería ir a celebrarlo con los jugadores en la capital tinerfeña. Para la ocasión, una guagua descapotable recorrerá la ciudad con los jugadores y habrá un escenario frente al Cabildo. ¿Qué mejor manera hay de empezar el puente?