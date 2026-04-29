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Multa de 200 euros por este descuido con el carné de conducir antes del puente de mayo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La DGT y la Guardia Civil recuerdan la importancia de llevar el carné de conducir en vigor para evitar sanciones

Cuidado con este despite de los conductores al realizar un desplazamiento

Cuidado con este despite de los conductores al realizar un desplazamiento

Helena Ros

Helena Ros

Con la llegada del puente de mayo, los conductores tinerfeños se preparan para realizar desplazamientos por carretera. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes de la Guardia Civil insisten en la importancia de revisar que esté toda la documentación en regla antes de iniciar cualquier viaje.

No llevar encima o tener caducado el carné de conducir se considera una infracción grave que puede arrear sanciones económicas a los conductores.

¿Es obligatorio llevar el carné de conducir?

Llevar el carné de conducir cuando eres el conductor es obligatoria, aunque con matices. La Ley de Tráfico recoge que no es obligatoria llevar el permiso en formato físico, ya que también se puede acreditar a través de la aplicación oficial miDGT.

Sin embargo, el problema viene cuando un agente solicita la documentación y el conductor no puede demostrar que tiene el permiso en vigor. En esos caso, se considera una infracción leve que está sancionada con una multa de 100 euros.

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¿Cuándo puedo renovar el carné de conducir? / NEOMotor

Sanciones

La situación empeora si el carné está caducado, ya que tener el permiso sin renovar es una infracción grave que conlleva una sanción económica de 200 euros, pero sin pérdida de puntos. Además, no importa el tiempo que haya asado de la fecha de caducidad, la sanción no varía.

El carné de conducir debe renovarse periódicamente. La DGT permite hacerlo hasta tres meses antes de su caducidad, evitando así problemas de última hora. Mientras se tramita la renovación, se entrega un permiso provisional con una validez de tres meses

Documentos obligatorios en los vehículos

Durante cualquier desplazamiento, especialmente en fechas en las que se proveen un gran número de usuarios en las carreteras como el puente de mayo, los conductores deben llevar en vigor estos tres documentos en sus vehículos:

  • Permiso de conducir
  • Permiso de circulación del vehículo
  • Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV)

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Desde Tráfico insisten en la importancia de revisar tanto el estado del vehículo como la documentación para evitar imprevistos y asegurarse de disfrutar de unos días de desconexión durante el puente de mayo.

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