El guachinche de Tenerife rodeado de naturaleza donde las cocina canaria y las carne a la brasa triunfan: lleva 13 años abierto
El establecimiento ofrece una experiencia gastronomía canaria auténtica, con especial atención a platos como el bichillo
En el norte de Tenerife, rodeado de naturaleza y con un ambiente tranquilo, se encuentra uno de esos guachinches que mantiene la esencia de la cocina canaria tradicional Las Chozas del Pastor, en La Orotava, se ha convertido en un lugar perfecto para quienes buscan comida tradicional a precios asequibles y en un entorno único.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores, destacando tanto sus platos como el espacio en el que se encuentra.
Cocina canaria y carnes a la brasa
La propuesta gastronómica se basa en a cocina tradicional canaria, con especial protagonismo de las carnes a la brasa. En su visita, los tiktokers se decantaron por la ensaladilla de batata y pavo para ir abriendo el apetito. La carne de cabra es uno de los platos clásicos de las islas y en este caso "me ha sorprendido", afirma Joana.
El bichillo "El Pastor" es uno de los platos más sorprendentes por su contraste de sabores dulce-salado. Se trata de una bandeja contundente que lleva el bichillo, huevo, cebolla caramelizada, papa frita y un toque de miel. “Si te gusta el contraste dulce y salado con toque de brasa, te puede gustar este plato”, comentan sobre una de sus especialidades.
Un lugar con historia
Las Chozas del Pastor llevan 13 años abierto, consolidándose como una parada obligatoria para quienes visiten la isla y busquen probar la gastronomía canaria. Además, cuenta con parking privado.
"Está en un entorno natural, tiene columpio y antiguamente había cuadras con ganado. El local es enorme, tiene mucha capacidad y está separado por varias estancias", explican en el vídeo.
Horario y ubicación
Guachinche Las Chozas del Pastor se encuentra en el camino del Sauce, 19, en La Orotava. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que lo han visitado y han disfrutado de una experiencia gastronómica en el local.
Abre lunes, martes, jueves y viernes de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que sábado y domingo amplía su horario hasta las 18:00 horas, manteniendo el servicio de cenas. Miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal. Hacen reservas, algo recomendable especialmente los fines de semana o días de mayor afluencia.
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