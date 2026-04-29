Eloy Santiago, obispo de Tenerife: “Estoy ya por pedir la jubilación” tras un año histórico de la salida de la Virgen de Candelaria, la bajada de la Virgen de Las Nieves y de los Reyes y, ahora, la visita del papa León XIV
El Obispo de Tenerife describe la próxima visita papal como un evento trascendental "que no podemos perder"
El Obispo de Tenerife, Eloy Santiago, prepara con "mucha ilusión y nervios" la llegada, el próximo 12 de junio, del Papa León XIV a Tenerife. La visita del Pontífice finalizará con una misa multitudinaria en Santa Cruz de Tenerife, cuya organización es una "gran responsabilidad" que no sería posible sin la colaboración y ayuda de "muchísima gente y voluntarios", explica Santiago.
Tras casi un año de su nombramiento episcopal el próximo 1 de mayo, el obispo ha presenciado la peregrinación septemal de la Virgen de Candelaria de su basílica a Santa Cruz de Tenerife, la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma, la bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro, el entierro de su antecesor Bernarno Álvarez Afonso y, ahora, la primera visita de un papa a Canarias, por lo que no es de extrañar que, entre risas, afirme: "yo estoy ya por pedir la jubilación". Sin embargo, este año "intenso" no lo cierra a la posibilidad de realizar, de manera más serena, futuros recorridos por "cada comunidad, cada pueblo de nuestra diócesis, de estas cuatro islas occidentales" asegura.
La visita del Papa León XIV será un evento trascendental
Para Santiago, la importancia de este evento reside en que "una personalidad de referente internacional, que habla de la paz, la reconciliación y el amor" viene a nuestras Islas por primera vez en la historia. Es por esto que reafirma que se trata de un evento "trascendental, que no podemos perder".
De esta manera, si la ocasión lo permitiera, y el obispo estuviese encargado de guiar al Papa por sus lugares preferidos de Canarias, Santiago asegura no poder decidirse a cuál lo llevaría primero. "Quizás el Teide, que es más significativo, pero vamos, yo iría a muchos: a la Palma, a la Gomera, a Candelaria, a Villaflor, al Puerto de la Cruz y a tantos rincones" afirma.
Tres emóticonos para describir la visita del Papa a Tenerife
Ante la pregunta de qué tres emóticonos usaría para describir la visita, el obispo de Tenerife lo tiene claro. Primero el emóticono de los aplausos, "porque estamos muy contentos, agradecidos de que venga", afirma. De segundo el de la sonrisa "alegría, que es lo que nos va a dar", garantiza. Y, por último, el emóticono de la oración, las manos juntas, "porque rezamos por los cientos de encuentros y por lo que él pueda aportar a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, beneficie" concluye.
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