La carretera de Tierra del Trigo, en Los Silos, seguirá cerrada un mes más por los daños de la borrasca Therese

La carretera de Tierra del Trigo, en el municipio de Los Silos, seguirá cerrada un mes más por los daños que causó la borrasca Therese. El 26 de marzo se desprendieron dos taludes sobre la vía, sumándose otro derrumbe por las escorrentías que creó el desborde del barranco de La Guardia. Estuvo inoperativa durante toda la tormenta y, según las previsiones del Ayuntamiento, el cierre se prolongará tres semanas.

Los 350 vecinos del barrio de medianías deben pasar por el municipio de El Tanque y el de Garachico, si quieren acceder al centro de su municipio. La actuación, que se tramitó por el procedimiento de urgencia, consiste en la consolidación de los muros de contención de mampostería de la carretera y garantiza las condiciones para circular por la vía con seguridad. La empresa adjudicataria se encargó de las valoraciones técnicas previas a la actuación junto a los técnicos municipales.

A la mitad

La rehabilitación de una de las vías que conecta el norte y el sur -transitada por cientos de vecinos que trabajan en el sector turístico- cuesta 100.000 euros. El Consistorio silense ya solicitó el 50% del presupuesto al Ministerio de Política Territorial a través de la línea de ayuda creada para mitigar los daños de Therese. La alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo (PSOE), señala que afrontará la mitad del presupuesto -50.000 euros- "a no ser que otras administraciones, como el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Tenerife, saquen también una línea de ayudas para municipios que se vieron afectados por la borrasca Therese y que sus presupuestos son pequeños. Hasta ahora no se ha hecho ningún anuncio de este tipo".

La rehabilitación de la carretera de Tierra del Trigo es la actuación de mayor calado en el municipio tras el paso de la tormenta del pasado marzo, pero la regidora silense sitúa en el doble -200.000 euros- la cantidad a la que ascienden los daños totales producidos por Therese en Los Silos. El documento presupuestario de la Villa para el presente año es de algo más de siete millones de euros.

Esta vía está enclavada en el Sitio de Interés Científico de Interián, por lo que su restauración se limita a "las actuaciones indispensables que garanticen estabilidad y firmeza para que los vehículos circulen", declara Baso Lorenzo. Aunque es de competencia municipal y se trata de un camino real, la define como una carretera "de interés insular por el tránsito continuado de turistas, vecinos y residentes en esta comarca que tienen su empleo en el Sur".

Sobre las consecuencias de cierre provisional de esta carretera, la alcaldesa destaca que el alumnado de Enseñanza Secundaria que vive en Tierra del Trigo se ve obligado a desplazarse hasta el municipio de El Tanque y bajar por el barrio de Las Cruces (Garachico) en la guagua escolar para llegar el instituto.