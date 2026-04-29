La carretera TF-82, en Santiago del Teide, se reabrirá el 8 de mayo tras los desprendimientos sufridos el pasado mes de noviembre

El Cabildo de Tenerife continúa ejecutando las obras de saneamiento de la ladera ubicada en la carretera TF-82, a su paso por La Vetita, en el municipio de Santiago del Teide, tras los desprendimientos registrados el pasado mes de noviembre, una vía que prevé reabrirse al tráfico el próximo 8 de mayo.

Las obras, que avanzarían según lo previsto, han supuesto una inversión de un total de 448.577,68 euros, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado el "rigor técnico" en la ejecución de los trabajos, en donde se han priorizado las actuaciones más urgentes en la ladera, pero también planificando las siguientes fases para asegurar una solución duradera que proteja a los conductores y al entorno agrícola.

Los operarios continúan con la estabilización de la ladera

Por su parte, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha avanzado que se continúa trabajando en la estabilización de la ladera mediante la retirada controlada de piedras y tierras sueltas, una actuación que evitará nuevos desprendimientos y garantizarña la seguridad tanto del tráfico rodado como de las zonas agrícolas próximas.

Ha indicado, además, que una vez reabierta la vía, los trabajos continuarán con actuaciones complementarias, centradas en la reparación del firme y la mejora de los malecones.