La Aemet apunta un miércoles nuboso en Tenerife con posibles lluvias por la tarde

El día comienza en Tenerife este miércoles con cielos mayoritariamente nubosos, en una jornada que irá evolucionando hacia un ambiente algo más inestable durante la tarde. Según la AEMET, existe probabilidad de lluvias débiles, sobre todo en áreas del interior de la isla.

Desde primeras horas, Tenerife presenta abundante nubosidad, con claros que irán ganando terreno al final del día. Durante la tarde, podrán aparecer chubascos débiles en zonas interiores, aunque de forma dispersa.

Las temperaturas se mantienen suaves, con pocos cambios en general y algún descenso ligero en el noreste. En Santa Cruz de Tenerife, la jornada se moverá entre los 18 y 23 grados. El viento sopla flojo y variable, con predominio de brisas en la costa.

Resto de Canarias: evolución similar y mejora al final del día

En el resto de islas, el día arranca también con cielos nubosos, especialmente en las islas montañosas, donde por la tarde podrán registrarse precipitaciones débiles en zonas de interior.

En Lanzarote y Fuerteventura, las lluvias serán menos probables y el cielo tenderá a abrirse antes. En general, se espera una mejora progresiva al final de la jornada en todo el archipiélago.

En el mar, predomina la marejadilla, con aumento puntual a marejada durante la tarde y mar de fondo del norte o noroeste de hasta 2 metros.

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En definitiva, la AEMET confirma un miércoles variable en Tenerife, con nubes desde primera hora y posibilidad de lluvias débiles conforme avance el día.