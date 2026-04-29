La Aemet anuncia vientos moderados en las cumbres de Tenerife este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves una jornada con lluvias y vientos moderados en Tenerife.

En concreto, la previsión indica que habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte.

Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales, y en las cumbres centrales, viento moderado del oeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet espera que en la provincia oriental y Tenerife haya intervalos nubosos aumentando a nuboso en zonas de interior durante la tarde, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en zonas de interior y vertientes este.

En el resto de islas, poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, que podrá ser más acusado en medianías del norte de la provincia occidental. Viento flojo en general, con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.