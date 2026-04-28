Vilaflor abre una oficina para resolver dudas sobre los sondeos de geotermia en Tenerife

El municipio de Vilaflor de Chasna cuenta desde este martes con una Oficina de Atención Ciudadana destinada a informar a los vecinos sobre los sondeos de geotermia que ya se desarrollan en esta zona del sur de Tenerife. El nuevo espacio ha sido puesto en marcha por el consorcio público-privado Energía Geotérmica de Canarias, que impulsa el proyecto para estudiar el aprovechamiento del calor del subsuelo como fuente de energía renovable.

La oficina está ubicada en la avenida Hermano Pedro y abrirá varios días a la semana con atención presencial. Su objetivo es facilitar información directa a la población, resolver dudas, recoger sugerencias y atender posibles incidencias relacionadas con los trabajos de exploración.

Un punto de información para los vecinos de Vilaflor

La apertura de esta oficina llega en pleno desarrollo de los primeros sondeos geotérmicos en Tenerife. El proyecto busca evaluar si la isla dispone de recursos suficientes para generar energía a partir del calor interno de la tierra, una tecnología especialmente vinculada a territorios volcánicos.

Energía Geotérmica de Canarias está participada por el Cabildo de Tenerife y empresas privadas, entre ellas DISA y Reykjavik Geothermal. El consorcio prevé obtener resultados relevantes durante el próximo verano, una vez avancen los trabajos de exploración en el subsuelo.

La oficina pretende servir como canal de comunicación entre el proyecto y la ciudadanía. En este tipo de actuaciones, la información pública resulta clave para explicar en qué consisten los sondeos, qué fases incluye la investigación y qué impacto puede tener en el entorno más próximo.

¿Qué busca el proyecto de geotermia en Tenerife?

El objetivo del proyecto es determinar el potencial geotérmico de Tenerife para la producción de energía renovable. La geotermia aprovecha el calor natural del interior de la tierra y puede emplearse para generar electricidad o para usos térmicos, dependiendo de las características del recurso encontrado.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, explica que la energía geotérmica es una fuente renovable que utiliza el calor almacenado bajo la superficie terrestre. En el caso de la geotermia profunda, los estudios de viabilidad incluyen actuaciones exploratorias para analizar y cuantificar el recurso en los emplazamientos seleccionados.

Canarias, por su origen volcánico, reúne condiciones de interés para investigar este tipo de energía. No obstante, los sondeos son necesarios para confirmar si el recurso disponible puede aprovecharse de forma técnica, económica y ambientalmente viable.

Financiación europea para estudiar el subsuelo

El proyecto de energía geotérmica en Tenerife cuenta con 43,2 millones de euros de financiación, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU.

Esta financiación forma parte del programa de Geotermia Profunda impulsado por el IDAE. En 2024, el organismo asignó a Canarias 106 millones de euros para los primeros sondeos de geotermia profunda en España, con proyectos en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En concreto, el reparto incluía tres iniciativas en Tenerife dotadas con 43,2 millones.

El objetivo es situar a Canarias como uno de los territorios de referencia en el estudio de esta fuente renovable y avanzar en la reducción de la dependencia energética exterior del Archipiélago.