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La Universidad de La Laguna suspende los exámenes del 12 de junio por la visita del papa León a Tenerife

La institución académica reubica las pruebas del primer llamamiento de julio ante el cierre previsto de la autopista del Norte por la llegada del pontífice

Alumnos participantes en exámenes de la Universidad de La Laguna.

Alumnos participantes en exámenes de la Universidad de La Laguna. / María Pisaca

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La Universidad de La Laguna (ULL) ha decidido suspender los exámenes previstos para el viernes 12 de junio, correspondientes al primer llamamiento de la convocatoria de julio, con el objetivo de evitar a los alumnos los problemas derivados del cierre de la autopista del Norte con motivo de la visita del papa León XIV a Tenerife.

En un comunicado remitido a la comunidad universitaria, se informa de que las pruebas inicialmente fijadas para el 12 de junio se adelantarán al día 8 del mismo mes, manteniendo el mismo horario y aula asignados. En consecuencia, las fechas del primer llamamiento de dicha convocatoria se celebrarán los días 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 19 de junio de 2026.

Cortes de tráfico y previsión de movilidad

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias ha declarado el estado de prealerta desde el mediodía de este lunes 27 de abril ante la visita de León XIV, para la que se prevé una movilización multitudinaria.

A falta de la agenda oficial, el pontífice se trasladaría alrededor de las ocho de la mañana desde Gran Canaria al Aeropuerto Tenerife Norte, lo que implicará previsiblemente cortes de tráfico desde primera hora del viernes en el carril en dirección a Santa Cruz de Tenerife desde La Laguna.

Ya pasado el mediodía, se repetirían los cortes, esta vez en sentido Santa Cruz–La Laguna (Aguere). Además, se habilitarán carriles exclusivos para emergencias y transporte público, lo que dificultará los accesos y salidas de los centros universitarios.

Motivos del cambio de fecha en la ULL

Desde la Universidad de La Laguna se explica que la decisión de suspender el examen del 12 de junio y adelantarlo al día 8 responde a una situación sobrevenida, en particular a los anuncios realizados por el Cabildo de Tenerife sobre los cortes en la Autopista del Norte.

«El cambio de fecha es una reacción en cadena. ¿Cómo van a llegar los alumnos a la Universidad de La Laguna el día de la visita del papa?», señalan, recordando que los estudiantes tienen derecho a presentarse a sus exámenes.

La institución académica ha optado por anticiparse a posibles problemas logísticos, pese a que aún no se han detallado todas las medidas relacionadas con el transporte público. No obstante, todo apunta a que este se verá afectado por la llegada del pontífice, por lo que la ULL ha preferido garantizar el normal desarrollo de la convocatoria.

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