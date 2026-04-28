El Teide, el papa y Cruz Roja protagonizan el gran tapiz del Corpus de La Orotava

El boceto del magno tapiz de la plaza del Ayuntamiento de La Orotava que se confecciona cada año con motivo del Corpus Christi se dio a conocer ayer. Con el título ‘Paraíso canario’, el Teide, el papa, Cruz Roja, la flora y la fauna de Canarias protagonizan esta obra que se dará a conocer en la Infraoctava del Corpus, el próximo 11 de junio, la víspera de la llega del sumo pontífice a la Isla. Ya comenzaron los trabajos en la plaza con los primeros trazos del diseño, bajo la gran carpa instalada para protegerla de las posibles inclemencias meteorológicas.

La obra incorpora un mensaje social, reflejando la ayuda humanitaria con los migrantes que llegan a las costas canarias, representado en primer plano por una imagen del arropamiento que ofrece Cruz Roja (una entidad, entre las colaboradas, que muchas veces permanece en el anonimato). Todo bajo la atenta mirada del papa León XIV, quien visita Canarias al día siguiente de la exposición total del tapiz, con la intención de visibilizar el drama migratorio, la denuncia de la injusticia y el compromiso con los más vulnerables.

El director de la alfombra, Domingo González Expósito, detalló que este año continúa la línea artística del anterior y se vuelve a mostrar un único gran tapiz con una composición que reúne una rica representación de la flora y fauna del Archipiélago, concebida como una ofrenda en torno a la Virgen. En el fondo destaca la imponente imagen del Teide junto al característico mar de nubes del Valle de La Orotava. La obra integra especies como el pinzón azul, el herrerillo canario, la alpispa, el tizón del Teide, el lagarto y mariposas cleopatra, algunas de ellas en peligro de extinción.

En cuanto a la flora, sobresalen elementos como el aeonium canariense (berol) y el tajinaste, ambos enmarcando el tapiz con una altura simbólica de 20 metros, además de especies como el hibisco, el loto o pico de paloma, la violeta del Teide y la canarina canariensis.

El tapiz adquiere un significado especial al integrar, como ofrenda, a la Virgen del Carmen, que ocupará el centro de la composición, con motivo de dos efemérides: el 775 aniversario del Santo Escapulario (1251-2026) y el 75 aniversario de la consagración de la Villa, Valle y Arciprestazgo de La Orotava a esta advocación (1951-2026).

El colectivo ArteArena será el encargado de ejecutar este tapiz, una labor que su director, Domingo González Expósito, lidera desde 1992 y que este año suma nuevas incorporaciones de colaboradores tanto masculinas como femeninas.

El magno tapiz, elaborado con las tradicionales tierras naturales del Parque Nacional del Teide, volverá a convertir la plaza del Ayuntamiento de La Orotava en un referente artístico y espiritual, reflejando la identidad, la naturaleza y los valores solidarios del pueblo canario en el marco de la celebración del Corpus Christi.