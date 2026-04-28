El restaurante de Tenerife que sorprende con sus enormes medias raciones a precios ajustados: lleva 18 años abierto

En Tenerife hay restaurantes que destacan por sus elaboraciones, pero hay otros que destacan por las generosas raciones que ofrecen a sus comensales. En el municipio de San Cristóbal de La Laguna se encuentra La Pedrera de Cho`Camilo, un restaurante que se ha convertido en una parada obligatoria porque sus medias raciones son enormes.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "La fama de este lugar son sus raciones. Si pides medias te darás cuenta de que son enormes y el precio es de locos", comentan.

Cocina tradicional

Su propuesta gastronómica se centra en la cocina canaria y las carnes a la brasa, con recetas caseras y productos locales. En su visita, se decantaron por el potaje de lentejas que "está super rico". También disfrutaron de la especialidad de la casa que son los champiñones La Pedrera y "tienen un adobo muy rico" y las gambas Cho Camilo.

El churrasco de ternera fue un plato que los dejó impresionados por el tamaño. "Hoy creo que nos vamos a llevar comida para casa, no vamos a poder con todo", comentan en el vídeo.

Como broche final, disfrutaron de una tarta de la abuela y un dulce de maracuyá para poner el broche final a una experticia gastronomía que han repetido porque ya habían visitado el restaurante.

Un restaurante familiar con raciones muy generosas

La Pedrera de Cho`Camilo lleva 18 años abierto y se caracteriza por mantener un trato familiar y cercano con sus clientes. El tamaño de sus raciones es uno de sus grandes atractivos, ya que sorprenden desde el primer momento. Además, destaca por su estética rústica con "miles de antigüedades".

“En tu vida has visto medias raciones más grandes que estas”, aseguran tras probar varios platos del local, donde incluso recomiendan dejarse aconsejar por el personal.

El establecimiento no cuneta con parking privado y es difícil encontrar aparcamiento en la zona. Tampoco dispone de datáfono ni bizum y "no hay mucha cobertura en la zona", avisan los creadores de contenido.

Horario y ubicación

La Pedrera de Cho`Camilo se encuentra en el camino de la Milagrosa, 20, de la 20A Ortigal Alto, al lado De la Iglesia. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado el restaurante y han disfrutado de las medias raciones generosas que ofrecen.

Abre de lunes a viernes para ofrecer servicio de almuerzos de 12:00 a 18:00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.