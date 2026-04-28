Los Realejos despide a las cuatro víctimas del incendio de un edificio en el Toscal Longuera con un funeral conjunto

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio realejero del Toscal-Longuera, acogió en la tarde de este lunes un funeral conjunto por las cuatro víctimas mortales del incendio registrado en la madrugada del sábado 18 de abril en un edificio residencial de esta zona de Los Realejos.

La ceremonia fue convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos y de la comunidad parroquial del Toscal-Longuera, dirigida por el párroco Alexis Rodríguez, después de que las personas fallecidas hubieran recibido sepultura en días anteriores.

El acto religioso se convirtió en un espacio de recogimiento, recuerdo y acompañamiento para una comunidad todavía conmocionada por el incendio. Las cuatro personas fallecidas son Otilia Carrasco del Rosario, Conchi Real Bueno, Juana María Pérez Batista y José Ramón López Zamora.

La eucaristía estuvo presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y contó con la presencia de familiares, amistades y vecinos del entorno. También asistieron el alcalde de Los Realejos, Adolfo González; la concejala de zona, Luz Pilar García; y otros miembros de la corporación municipal.

Cuatro víctimas mortales tras el incendio del 18 de abril

El incendio se produjo en la madrugada del sábado 18 de abril en un edificio residencial del Toscal-Longuera. Según informó el Gobierno de Canarias, el 112 Canarias activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios tras recibir el aviso del siniestro, con la intervención de bomberos, equipos sanitarios y cuerpos de seguridad.

El dispositivo incluyó la evacuación de unas 30 personas del edificio, además de labores de extinción y ventilación del inmueble por parte de los servicios de emergencia. El balance final del incendio se elevó a cuatro víctimas mortales, una cifra que llevó al municipio a guardar luto oficial de tres días y, posteriormente, a organizar posteriormente este funeral conjunto.

La actuación de emergencias en incendios en viviendas

El incendio de Toscal Longuera volvió a poner de relieve la importancia de la intervención coordinada de los servicios de emergencia en siniestros dentro de edificios residenciales. En estos casos, la rápida activación del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 resulta clave para movilizar recursos sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y asistencia a las personas afectadas.

El Gobierno de Canarias recuerda que el 112 es el teléfono único de emergencias para situaciones que requieren ayuda urgente en el Archipiélago. Ante incendios, accidentes o riesgos para la vida de las personas, la llamada a este servicio permite coordinar la respuesta de los equipos competentes.