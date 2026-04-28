El proyecto de carril bus de la TF-5 al Intercambiador de la capital, en 15 meses

El Cabildo de Tenerife adjudica a la empresa Proyma Consultores la redacción del proyecto para conectar el carril bus de entrada a Santa Cruz desde la autopista del Norte (TF-5) con el Intercambiador de guaguas de la capital. El coste asciende a 258.405 euros y el plazo para completar el encargo es de 15 meses (13 meses para la redacción del estudio y dos para la entrega del proyecto definitivo).

El proyecto deberá definir técnicamente el paso inferior que unirá el carril bus existente con la estación de guaguas de Santa Cruz de Tenerife, que estará emplazado en la calle Álvaro Rodríguez López para salvar el cruce con la calle Áurea Díaz Flores, a la altura del Centro Comercial Meridiano. La actuación presenta cierta complejidad técnica, al actuar sobre una zona que registra una elevada densidad de tránsito a diario.

Entre las opciones que la adjudicataria deberá analizar se incluye la posibilidad de habilitar el paso simultáneo de dos guaguas en situaciones de emergencia e, incluso, configurar un carril bidireccional en función del espacio disponible y la viabilidad técnica. Asimismo, el Gobierno insular informa en un comunicado que se valorará el aprovechamiento del soterramiento para ordenar determinados movimientos de tráfico privado en este enclave de la ciudad.

Cada día se registra a través del actual carril bus el paso de más de 1.700 viajes en guaguas, procedentes del norte y del sur de la Isla. Por tanto, el Gobierno insular considera que la medida beneficiará a miles de usuarios y usuarias que se desplazan hacia Santa Cruz de Tenerife cada día en transporte público.

El procedimiento de contratación prioriza la calidad técnica de las propuestas y la experiencia profesional del equipo redactor. Además, como condición especial de ejecución, al menos el 40% del personal adscrito al contrato debe disponer de contrato indefinido, reforzando así el compromiso con el empleo estable, destaca la Corporación insular.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que se trata de «una infraestructura clave» para mejorar la conectividad de Santa Cruz y la operatividad del servicio de guaguas. Sostiene que «permitirá reducir los tiempos de desplazamiento en transporte público y ofrecer una alternativa real y competitiva frente al vehículo privado».

Dávila señala que la medida se enmarca en la estrategia integral del Cabildo de Tenerife para fomentar el uso del transporte público, entre las que se incluyen «la modernización de la flota, la ampliación de la capacidad y la renovación de las infraestructuras asociadas a la red de metro y guaguas».

Por su parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, incide en la complejidad técnica del proyecto y alude a que «el reto es diseñar una solución eficaz que garantice la fluidez del carril bus en un punto crítico, donde se registra un tránsito elevado, optimizando la circulación y reduciendo los cuellos de botella actuales», explica.