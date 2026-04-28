La Policía Nacional lo confirma: cuidado con este fraude en los cajeros automáticos que puede vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños
Las autoridades alertan sobre una estafa que busca distraer a a sus víctimas para sustraer su dinero
Los delincuentes buscan conseguir acceder a los datos personales y bancarios de sus víctimas para vaciar las cuentas. Las estafas no solo se llevan a cabo por ciberdelincuentes, sino que muchas de ellas peden estar presenten en acciones cotidianas.
La Policía Nacional ha lanzado un vídeo advirtiendo a los ciudadanos sobre el método que están empleando los delincuentes para conseguir robar el dinero a sus víctimas. "Cuidado en los cajeros automáticos", avisan.
¿Qué es el método siembra?
En esta estafa los delincuentes nunca suelen actuar solos, ya que necesitan a otra persona para que esta sea efectiva. Los estafadores aprovechan cuando la víctima está sacando dinero en el cajero automático para rondar a su alrededor e intentar memorizar el número PIN de la tarjeta. A continuación, un cómplice le indica amablemente a la persona que se le ha caído una pertenencia y, en ese momento, el estafador aprovecha para coger el dinero que la víctima estaba sacando del cajero.
El objetivo principal es desviar la atención para robar la tarjeta bancaria, dinero en efectivo o pertenencias personales que lleve la víctima en el vehículo sin que sea consciente de ello.
Así actúan los estafadores
"Tres segundo son suficientes", advierten. La Policía Nacional explica que los delincuentes suelen actuar cuando sus víctimas se encuentran solas, ya que la distracción es más sencilla. "Es muy importante que cuando te aproximen a un cajero, compruebes primero el entorno y las personas que haya en él", recomienda la Policía Nacional. Los estafadores buscan que la víctima esté concentrada en sacar dinero del cajero automático para poder llevar a cabo el fraude.
"Si alguien te interrumpe, ignóralo, finaliza la operación y hasta que no recuperes tu tarjeta y tu dinero no te distraigas", advierten la agente.
Las víctimas elegidas suelen ser personas mayores, puesto que son más vulnerables y tienen una menor capacidad de reacción ante este tipo de engaños. Los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad para conseguir su objetivo.
Consejos para evitar la estafa
La prevención es la clave para evitar muchas de las estafas que llevan a cabo los delincuentes. Las autoridades ofrecen una serie de consejos básicos para que los ciudadanos no caigan en las trampas:
- Nunca pierdas de vistas la tarjeta bancaria y el dinero
- Evita las distracciones cerca de los cajeros automáticos
- Cubre el teclado al introducir el PIN, sobre todo si una persona se encuentra cerca
- Si alguien se acerca demasiado, cancela la operación y reanúdala cuando se haya alejado
En el caso de que hayas sido víctima o tengas alguna sospecha, denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil y contacta con tu entidad bancaria para advertir de los hechos y que cancelen las cuentas bancarias y tarjetas.
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