Ya es oficial: la DGT permitirá conducir con 17 años a los jóvenes tinerfeños que cumplan estos requisitos

Los jóvenes tinerfeños de 17 años podrán obtener el permiso de conducir tipo, al igual que el resto de españoles, en los próximos años gracias a un cambio legislativo impulsado por la Unión Europa. El artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205, recoge la medida que permitirá acceder al carné antes de cumplir la mayoría de edad.

Sin embargo, estos conductores deberán cumplir una condición clave y es que nunca podrán conducir solos.

Siempre acompañados

La nueva normativa contempla que los jóvenes de 17 años puedan ponerse al volante siempre que vayan acompañados por un conductor con experiencia. Este sistema, conocido como "modelo alemán", busca que los jóvenes vaya adquiriendo la destreza y se enfrenten a situaciones reales en las carreteras, pero siempre bajo supervisión.

"La conducción acompañada que recoge esta Directiva se establece bajo el conocido como ‘modelo alemán’, que consiste en adelantar la edad de obtención del permiso de conducción a los 17 años", explica Montserrat Pérez, subdirectora general de Formación y Educación Vial de DGT.

Además, el permiso incluirá un código específico, el 98.02, que identificará esta obligación hasta que el conductor cumpla los 18 años. "No olvidemos que un porcentaje muy alto de nosotros, cuando nos sacamos el permiso, hemos conducido las primeras veces con alguien de confianza en el asiento del copiloto", insiste.

El acompañante debe cumplir una serie de requisitos

No cualquier persona puede ejercer el papel de acompañante en el vehículo, esta debe cumplir una serie de criterios para poder situarse junto al conductor:

Respetar en todo momento las normas sobre alcohol y drogas

Tener al menos 24 años.

Contar con el permiso de conducir desde hace más de 5 años.

No haber perdido el derecho a conducir en los últimos cinco años.

Cada país puede limitar el número de acompañantes e "imponer en su territorio condiciones adicionales a las que la Directiva describe y que deba cumplir la persona que acompañe al titular de un permiso de conducción expedido por ellos".

“Se pretende facilitar el acceso de los jóvenes al permiso, lo cual puede ser interesante para los que viven en zonas despobladas o resultar útil para aquellos que quieran entrar en la universidad sabiendo conducir su propio coche. Es una opción que hasta ahora no tenían. Además, nos asegura que hasta que cumplan los 18 se va a ‘supervisar’ su conducción, lo cual también puede resultar positivo”, resume la subdirectora general de Formación y Educación Vial.

El acompañante debe cumplir una serie de criterios / ED

El proceso para conseguir el carné se mantiene

Aunque se ponga en marcha esta medida, en España el proceso para obtener el permiso de circulación mantiene el mismo proceso, los aspirantes al permiso B deben superar un examen teórico y práctico como hasta ahora.

“Con la nueva Directiva el modelo formativo no se modifica. Este texto no regula cómo formar a tus conductores; explica los contenidos sobre los que debemos examinar para cada tipo de permiso, regula los tiempos de examen, los requisitos que deben cumplir los examinadores... pero no especifica un modelo formativo concreto y nosotros ya tenemos el nuestro”, especifica la subdirectora Montserrat Pérez.

La DGT mantiene su sistema para obtener el permiso B / ED

Un cambio para mejorar la seguridad vial europea

Aunque la medida ya está aprobada a nivel europeo, España todavía debe adaptarla a su normativa nacional. El plazo máximo para hacerlo finalizará a finales de 2028.

Con esto, la Unión Europea busca reducir la siniestralidad de los conductores noveles en las carreteras facilitando a los conductores jóvenes que ganen experiencia con conductores experimentados antes de lanzarse a conducir solos. De esta manera, el acompañante puede reforzar la seguridad y corregir errores desde el principio.