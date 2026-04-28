Todo lo que se sabe sobre la misa multitudinaria del papa León XIV en Tenerife

La visita del papa León XIV a Tenerife tendrá uno de sus momentos centrales en el puerto de Santa Cruz. El pontífice presidirá una misa multitudinaria el próximo 12 de junio. La celebración está llamada a convertirse en uno de los actos religiosos más concurridos de los últimos años en el Archipiélago, con una previsión de 50.000 personas.

La eucaristía se celebrará en la Dársena de Los Llanos, en la antigua zona de contenedores de La Candelaria, junto al Auditorio de Tenerife. El enclave fue elegido por su amplitud.

Antes de la eucaristía, está previsto un recorrido urbano por la capital tinerfeña. Después, el Papa presidirá la misa de acción de gracias en el recinto portuario, en un espacio abierto al mar y orientado hacia la ciudad.

La organización barajó otras opciones, como el estadio Heliodoro Rodríguez López, pero finalmente se optó por el puerto por su mayor capacidad y por las condiciones logísticas que ofrece para un acto de estas dimensiones.

Más de 12.500 personas inscritas en la primera semana

La demanda para asistir a la misa ha sido elevada desde la apertura del plazo de inscripción. Según los datos registrados hasta el pasado viernes, más de 12.500 personas se habían inscrito durante la primera semana.

La participación requerirá inscripción previa, ya que la organización necesita controlar el acceso, ordenar la distribución del aforo y garantizar la seguridad de los asistentes.

Uno de los objetivos es que el mayor número posible de personas pueda seguir la celebración sentada y con comodidad. Por ahora, la organización ya ha conseguido unas 20.000 sillas en Tenerife y trabaja para localizar más. No se descarta recurrir a la Península si fuera necesario, aunque eso podría obligar a ajustar el número final de asistentes.

Un recinto con capacidad para hasta 60.000 personas

La zona habilitada en la Dársena de Los Llanos cuenta con una superficie de casi 39.000 metros cuadrados. La previsión inicial hablaba de entre 40.000 y 50.000 fieles, pero la ampliación del espacio disponible permite elevar la capacidad potencial hasta unas 60.000 personas.

La Autoridad Portuaria ha puesto a disposición de la Iglesia Diocesana toda la explanada de la dársena, lo que prácticamente duplica la superficie inicialmente contemplada.

El equipo de voluntarios que coordina Pedro López trabaja en la distribución del aforo. La intención es organizar el recinto por sectores y, si la logística lo permite, llegar incluso a una asignación detallada de asientos.

¿Cómo será el altar de la misa del papa León XIV en Tenerife?

Uno de los elementos más destacados será el espacio celebrativo, diseñado por el arquitecto Alejandro Bautell. Tendrá unos 900 metros cuadrados y se levantará dentro del recinto portuario, con el mar como fondo.

El altar se ubicará de forma que el papa León XIV mire hacia Santa Cruz de Tenerife. A su izquierda quedará Anaga y a su derecha, el Auditorio de Tenerife. La avenida marítima funcionará como una especie de tribuna natural desde la que también podrá seguirse la celebración.

Un diseño a tres niveles

El espacio celebrativo se construirá sobre tres niveles para mejorar la visibilidad. La base tendrá forma cuadrada, con unos 30 metros de largo por 30 de ancho. En las cuatro esquinas se incorporarán zonas recubiertas de picón y flora autóctona, una referencia al paisaje volcánico de Canarias.

En el centro se situará el altar mayor. A un lado estará el ambón, desde donde se proclamará la palabra, y al otro, la imagen de la Virgen de Candelaria. En la parte más cercana al mar se colocará la sede del Papa. Presidiendo el conjunto estará el Cristo de La Laguna.

El mar, la migración y la ciudad

El diseño tiene una clara carga simbólica. El mar no será solo un telón de fondo, sino también una referencia al drama migratorio que atraviesa Canarias. La visita de León XIV a las Islas responde al deseo de su predecesor, Francisco, de visibilizar la realidad migratoria del Archipiélago.

El Obispado de Tenerife cuenta con una Delegación Diocesana de Migraciones que subraya en sus materiales la necesidad de mirar a las personas migrantes desde la acogida y la fraternidad, no como una amenaza para Canarias. Cáritas también desarrolla programas de apoyo a personas migrantes, con acompañamiento, asesoramiento, mediación intercultural y alojamiento temporal.

Música antes de la eucaristía

La espera previa a la misa también tendrá programación propia. Durante aproximadamente una hora antes del inicio de la celebración, prevista a las 12:00 horas, habrá actuaciones musicales y contenido audiovisual en pantallas gigantes.

El programa comenzará con el grupo cristiano Guan Magec, liderado por el diácono permanente Alejandro Abrante. Después actuarán Los Sabandeños, con varias piezas religiosas de su repertorio. El cierre musical correrá a cargo de Chago Melián, que interpretará su conocido Ave María.

Las pantallas gigantes servirán también para ofrecer información práctica a los asistentes, incluidos mensajes sobre el desarrollo del acto y las principales medidas del plan de seguridad.