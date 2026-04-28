El Consorcio para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz pide ayuda al Ayuntamiento para desbloquear una parcela destinada a vivienda privada en el centro de la ciudad turística. Es la primera vez que la entidad, participada por el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el propio Consistorio, solicita cooperación municipal para desatascar un expediente.

El área de Ciudad Sostenible, gestionada por David Hernández (ACP), asume, solo en este caso, la competencia de gestionar el convenio urbanístico, una herramienta de colaboración que permite la participación privada en el desarrollo urbano. Tras la petición formal de ayuda por parte del Consorcio, se aprobó en pleno este lunes con la abstención del PSOE.

Necesidad urgente del promotor

La solicitud de la entidad urbanística obtuvo un sí del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Ahora, informarán sobre este convenio y otorgarán la licencia pertinente. "Son expedientes muy antiguos y hay una necesidad urgente del promotor de desarrollar esa actuación. Por la emergencia habitacional, creímos conveniente colaborar con el Consorcio adquiriendo la competencia solo y exclusivamente para este caso", explica Hernández.

El edil portuense asegura que "ahora mismo el Consorcio, por diversos factores, no puede informar sobre este expediente. Es para lo que se creó, pero atendemos su petición de ayuda". No se atreve a decir que salen al rescate de esta institución dependiente de otros tres organismos públicos, pero sí reconoce que "no llegan". No obstante, espera que esta petición sea algo puntual y transitorio.

El tiempo que tardará el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en tramitar el expediente es incierto. "Ahora tenemos que hacer una gestión extra, pero tenemos personal suficiente para afrontar esto. No para asumir todos los convenios urbanísticos del Consorcio, pero sí este caso excepcional. No hay fecha exacta porque debe seguir el curso y orden normal de tramitación, ya que no disfrutará de un carácter especial en cuanto a su tratamiento", define. Sí reconoce que serán más ágiles que la empresa pública "en este expediente concreto. Por eso nos pidieron ayuda", añade.

La última palabra

Habla con seguridad sobre el otorgamiento de licencias urbanísticas. Una tarea que asumieron en el anterior mandato y que también recaía anteriormente en el Consorcio. "Decidimos dar las licencias para que sea la Corporación local y los técnicos municipales los que tengan la última palabra de lo que pasa en el Puerto de la Cruz en el ámbito urbanístico. Quien debe velar, a última instancia, por la gestión urbanística somos nosotros", afirma con contundencia.

Presume de haber gestionado con éxito las grandes licencias urbanísticas del Hotel Taoro y la del Hotel San Telmo. "Afrontamos estos trámites en tiempo y forma, con eficacia", dice y recuerda que cuando se tomó la decisión de que el Ayuntamiento otorgara los permisos urbanísticos hubo muchas voces en contra. "A lo mejor en otros servicios del área urbanística necesitamos más recursos, pero aquí estamos cubiertos", sentencia.

Sobre el Consorcio

El Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz se creó en 2010 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la ciudad y la gerencia está ocupada actualmente por Esther Rodríguez Medina. Cinco años después de su fundación, en 2015, quedó adscrito a la institución insular y en 2016, el ministerio se marchó. Fruto de esa disyuntiva se tramitaron dos contenciosos entre las entidades. El principal objetivo de la empresa es impulsar proyectos que "mejoren la infraestructura urbana, promuevan la conservación del patrimonio histórico y cultural, y refuercen la competitividad del Puerto de la Cruz dentro del sector turístico, posicionándolo como un referente a nivel nacional e internacional", se lee en su portal web.