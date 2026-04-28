Las balsas de Tenerife llegan al 82% y refuerzan el riego agrícola antes del verano

Las balsas de Tenerife se encuentran al 81,9% de su capacidad total de almacenamiento, según la última actualización de datos facilitada por la empresa pública Balten, dependiente del Cabildo de Tenerife. La isla llega así a las puertas del mes de mayo con más de cuatro millones de metros cúbicos de agua almacenada para riego agrícola.

El dato supone un respaldo importante para el sector primario, especialmente en un momento del año en el que comienza a aumentar la demanda de agua por la subida de las temperaturas y el avance hacia los meses de verano.

El consejero del Cabildo de Tenerife de Sector Primario, Valentín González, ha destacado que alcanzar mayo con este volumen de agua "es una garantía" para dar estabilidad a las explotaciones agrarias de la isla durante el periodo más cálido.

Más de cuatro millones de metros cúbicos almacenados

Para el Cabildo, la situación actual permite afrontar con mayor margen de seguridad los meses de mayor demanda histórica. González ha señalado que estos datos responden a una meteorología favorable, pero también a la gestión de los trasvases y a la captación de agua.

El consejero ha puesto como ejemplo el estado de balsas como Valle Molina, que se encuentra al 100%, o Montaña de Taco, que roza el lleno absoluto. Ambas infraestructuras permiten reforzar el abastecimiento de agua para uso agrícola en zonas estratégicas de la isla.

Una evolución positiva durante abril

Los datos reflejan una evolución favorable a lo largo del mes de abril. Desde el día 1, las balsas han incrementado su volumen neto de almacenamiento en 23.422 metros cúbicos, lo que supone una aportación media diaria de 836,40 metros cúbicos.

La zona norte presenta uno de los mejores niveles de almacenamiento de la isla, con un 83,8% de capacidad y alrededor de 2,8 millones de metros cúbicos de agua acumulada. En esta parte de Tenerife destacan varias infraestructuras completamente llenas. Es el caso de las balsas de El Palmar, Teno Alto, Barranco de Benijos y San Antonio, todas al 100%.

También sobresale la balsa de Montaña de Taco, en Buenavista, una de las instalaciones de mayor volumen, que se mantiene al 96,8%. Este nivel permite contar con una reserva destacada para atender las necesidades de riego en el noroeste de la isla.

El sur mejora sus reservas de agua blanca

En la zona sur, el almacenamiento de agua blanca ha crecido en casi 70.000 metros cúbicos durante este mes. Este incremento es relevante para un territorio especialmente sensible a la escasez hídrica y con una importante actividad agrícola.

Las balsas de agua regenerada del sur se sitúan en el 64,8% de su capacidad. Entre los datos más destacados figura la recuperación de Trevejos, en Vilaflor, que alcanza el 95,8%, y El Saltadero, en Granadilla, que se sitúa en el 98,3%.