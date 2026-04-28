El Ayuntamiento de El Tanque espera la mejora de una "vía crítica" desde hace tres años. Así define a la TF-421, la alcaldesa Esther Morales (PSOE), quien elevó una moción en el último pleno del mes de marzo para reclamar al Cabildo de Tenerife el proyecto de rehabilitación de esta carretera. Asegura que se quejó hasta en ocho ocasiones a la institución insular.

La TF-421 es la única salida entre los municipios de Garachico e Icod de los Vinos cuando hay desprendimientos en algún punto intermedio. El último sucedió el 27 de marzo, tras la borrasca Therese, en el talud ubicado bajo el barrio garachiquense de San Pedro. En ese momento, se desvió el tráfico rodado por la TF-421 en sentido Icod de los Vinos. Todos los vehículos que venían desde Buenavista del Norte y Los Silos circularon por esta carretera para llegar hasta la Ciudad del Drago. Unos días antes, sucedieron varios derrumbes en esa calzada.

La mandataria tanquera declara que la mejora solicitada "no es un capricho, es una necesidad de seguridad ciudadana". Recuerda que desde 2023, en esta carretera se dieron hasta cuatro desprendimientos. "Nuestra conclusión es clara: nos quejamos formalmente de la falta de agilidad y compromiso del Cabildo de Tenerife. Los vecinos no pueden pagar las consecuencias de una gestión lenta que pone en riesgo su seguridad y su economía", demanda.

Más vías en "estado lamentable"

Otra reclamación viaria es el "estado lamentable" de la TF-82 a su paso por El Tanque. La vía conecta con Icod de los Vinos, pasando por los barrios garachiquenses de Genovés y San Juan del Reparo y llegando hasta el sur de Tenerife. Morales afirma que "no se debería esperar a que se redacten proyecto a largo plazo para esta vía. Urge la señalización de pasos peatones que ni siquiera se ven".

La pista agrícola de Casa Canales es otra de las denuncias de la alcaldesa de El Tanque. "Es vital para nuestros agricultores. Presta servicio a una granja de la zona y une Ruigómez con San José de los Llanos", describe. La alcaldesa desgrana los trámites realizados por el Consistorio que se remontan a 2021, cuando gobernaba el PSOE en el Cabildo. El último paso es la recepción del nuevo proyecto para el camino en febrero de este año. No obstante, no existe partida presupuestaria para su ejecución. "Exigimos la financiación inmediata para una vía que es el sustento de muchas familias y para su tránsito seguro", reclama.