La Aemet avisa de un martes con nubes y lluvias débiles en Tenerife: tiempo variable desde primera hora

El tiempo en Tenerife este martes arranca con un panorama marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles, en una jornada de ambiente variable en toda Canarias. Según la AEMET, no se esperan fenómenos adversos, pero sí precipitaciones ocasionales y ligeros cambios en las temperaturas.

Desde primeras horas del día, Tenerife presenta cielos nubosos en el norte, donde existe mayor probabilidad de lluvias débiles y dispersas, especialmente durante la madrugada y a últimas horas. En el resto de la isla, predominan los intervalos nubosos, aunque por la tarde podrían aumentar las nubes en zonas del oeste, sur e interior, sin descartar alguna precipitación débil.

Las temperaturas se mantienen suaves, con pocos cambios en general, aunque con ligeros ascensos en la vertiente norte y descensos en otras zonas. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 16 y 23 grados.

El viento sopla entre flojo y moderado del norte, con brisas en el sur y condiciones más variables en cumbres, donde será de dirección cambiante.

Resto de Canarias: nubosidad y lluvias débiles

En el conjunto del archipiélago, la jornada comienza también con cielos nubosos o con intervalos, especialmente en el norte de las islas. En Gran Canaria, se esperan nubes en el norte con baja probabilidad de lluvias, mientras que en el resto podrían aparecer intervalos más compactos por la tarde.

Cielos nubosos en Canarias. / E. D.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, el día estará marcado por la nubosidad, con posibilidad de lluvias débiles ocasionales, sobre todo en vertientes norte. Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura presentan cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones, más probables en interiores durante la tarde.

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En el mar, predominan condiciones de marejadilla a marejada, con mar de fondo del norte o noroeste y olas de entre 1 y 2 metros.