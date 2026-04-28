La Aemet advierte de posibles lluvias y nubosidad en Tenerife para este miércoles
Ambiente variable en Canarias con chubascos débiles en interiores y temperaturas sin grandes cambios
El tiempo en Tenerife de cara a este miércoles estará marcado por un escenario de nubosidad abundante y posibles lluvias débiles, especialmente en zonas del interior durante la tarde. Según la AEMET, no se esperan fenómenos adversos, pero sí un ambiente algo inestable en varias islas del archipiélago.
En Tenerife, predominarán los cielos nubosos, con mayor probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior durante la tarde, mientras que al final del día tenderán a abrirse claros. Las temperaturas apenas variarán, aunque se prevé algún ligero descenso de las máximas en el noreste.
El viento será flojo y variable, con predominio de las brisas en zonas costeras. En Santa Cruz de Tenerife, los valores se moverán entre los 18 y 23 grados.
Canarias: lluvias débiles y mar con marejada
En el resto del archipiélago, la situación será similar. Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro tendrán cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en interiores por la tarde, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura estas precipitaciones serán menos probables.
En el mar, se espera marejadilla aumentando a marejada en varias costas durante la tarde, con mar de fondo del norte o noroeste de entre 1 y 2 metros.
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