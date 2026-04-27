La TF-5 amanece bajo un manto denso de neblina y con una cola kilométrica en dirección Santa Cruz

La autopista del norte de Tenerife, la TF-5, ha vuelto a convertirse esta mañana en una ratonera para miles de conductores tinerfeños. Una densa capa de neblina, inusual por su intensidad en las primeras horas del día, ha reducido la visibilidad en varios tramos, provocando retenciones kilométricas que han convertido el tráfico en sentido Santa Cruz en una odisea.

El fenómeno meteorológico, que comenzó a manifestarse con fuerza con los primeros rayos de iluminación solar, obligó a los conductores a reducir la velocidad por debajo de los límites permitidos, generando un efecto que se extendió por varios municipios.

Colas y niebla en la TF-5 / E. D.

La situación en la TF-5 no es nueva para los residentes de la zona norte, pero la combinación de la neblina densa con la hora punta de este lunes ha generado un malestar profundo entre los usuarios. Muchos conductores han reportado retrasos de más de 45 minutos en trayectos que habitualmente se completan en apenas quince.

Consejos para conducir en la TF-5 con visibilidad reducida