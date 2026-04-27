Tenerife activa hoy la prealerta por la visita del papa León XIV ante la previsión de actos multitudinarios

La situación de prealerta por evento multitudinario con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias se activará hoy lunes, 27 de abril, a las 12:00 horas.

La medida, adoptada por la Dirección General de Emergencias, tiene carácter preventivo y busca reforzar la coordinación de los servicios de seguridad y emergencias ante una cita que se espera que reúna a miles de personas en Tenerife y Gran Canaria. Además, la decisión se toma en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca).

La visita del pontífice a Canarias está prevista para los días 11 y 12 de junio, dentro de su viaje apostólico a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio.

Una medida preventiva ante un evento de gran afluencia

La activación de la prealerta no responde a una emergencia ya producida, sino a la necesidad de anticipar la organización de un evento de gran concentación de público. El objetivo es garantizar que todos los recursos implicados puedan trabajar de forma coordinada antes y durante la visita del papa León XIV.

Según la información facilitada por el Gobierno de Canarias, esta fase permitirá preparar los dispositivos necesarios, reforzar la comunicación entre administraciones y planificar la respuesta ante posibles incidencias relacionadas con la movilidad, la asistencia sanitaria, la seguridad ciudadana o la concentración de personas en espacios abiertos.

Durante la estancia del pontífice en Canarias, la situación pasará previsiblemente de prealerta a alerta, lo que supondrá un nivel superior de activación del dispositivo. Antes de esa fase, está previsto que se convoquen reuniones del Comité Asesor del Plateca para coordinar los recursos y definir los detalles del operativo.

Santa Cruz de Tenerife, punto central de la visita papal

El acto más multitudinario previsto, hasta el momento, será la misa que el papa León XIV oficiará el 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. La celebración se perfile como uno de los momentos principales de la agenda del pontífice en Canarias y ya cuenta con una demanda de asistencia.

De acuerdo con los datos de la organziación, hay más de 12.500 personas inscritas para participar en la eucaristía. La previsión es que esa cifra siga aumentando en las próximas semanas, por lo que el dispositivo de seguridad y logística se está planificando con meses de antelación.

La organización trabaja también para que el mayor número posible de asistentes pueda seguir el acto sentado. Hasta ahora se han conseguido 20.000 sillas en Tenerife, aunque no se descarta buscar más unidades fuera de la isla si fuera necesario. La prioridad es compatibilizar la capacidad del del recinto con unas condiciones mínimas de comodidad y seguridad para los fieles.

Más de un millar de voluntarios en Tenerife

La visita papal también movilizará a un importante número de voluntarios. El caso de la Diócesis de Tenerife, los colaboradores registrados ascendían hasta el pasado viernes a 1.280 personas, una cifra que continúa aumentando y que ya duplica los más de 600 voluntarios vinculados a la Diócesis de Canarias.

El equipo organizador en Tenerife aspira a alcanzar alrededor de 1.500 voluntarios, tal y como se había planteado inicialmente. Su papel será clave en labores de información, acompañamiento, control de accesos, apoyo logístico y atención a los asistentes en los distintos actos previos.

Inscripción previa para asistir a los actos

La web oficial habilitada para la visita recuerda que para asistir a los actos del pontífice en España es necesario realizar una inscripción previa. La organización aclara que el registro responde a la necesidad de controlar el aforo en los espacios donde se celebrarán los actos, pero no implica ningún pago ni coste de entrada.

Por ahora, la agenda completa de la visita del papa León XIV a Canarias no se ha publicado. Si se sabe que, por ejemplo, el pontífice oficiará una misa multitudinaria en Santa Cruz de Tenerife y que el evento contará con la participción de artistas locales como Chago Melián.