Las obras y el personal llevan al Ayuntamiento de Vilaflor al segundo plan de ajuste

Las «subvenciones millonarias» para realizar «obras absolutamente necesarias» para el municipio y « el incremento en gastos de personal», así como el incremento del coste de los servicios municipales además de la continua elevación de los precios al consumo son las causas del segundo plan de ajuste del Ayuntamiento de Vilaflor en ocho años por 20.000 euros, según informa el Gobierno local a través de una carta que el PSOE publica en sus redes sociales.

Es la respuesta del partido que gobierna con mayoría absoluta a la crítica de Coalición Canaria (CC), cuyo portavoz, Jesús Quijada, afirma que «no estamos ante una medida puntual, sino ante la consecuencia directa de una gestión económica irresponsable». Recuerda que en los primeros cuatro meses de vigencia del presupuesto de este año el Gobierno municipal «ha tenido que realizar hasta tres modificaciones presupuestarias», lo que «demuestra la absoluta falta de previsión y control económico». Para Quijada, «Coalición Canaria de Vilaflor advierte de que esta situación coloca al Ayuntamiento en un escenario de «intervención económica encubierta», consecuencia directa de la incapacidad del grupo de gobierno para garantizar la estabilidad financiera del municipio.

Palabras que el PSOE define como «tergiversación, mentiras y engaños» que atribuye a CC en el marco del nerviosismo de la «precampaña electoral».

Los socialistas de Vilaflor explican que el Ayuntamiento tiene que aportar entre el 10% y 20% a las subvenciones que recibe para obras como la Senda de La Escalona, el depósito municipal de agua del Salguero, la estación de bombeo Angola-Boca Cascajos y el aparcamiento municipal, entre otras. «¿Renunciaría usted a todos esos millones para no saltarse la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria en 20.000 euros?», le pregunta el PSOE al portavoz de nacionalista, a quien recuerda que el Ayuntamiento tiene 795.000 euros de remanente este año.

Además de cuestionar la capacidad de Jesús Quijada para «tomar decisiones que beneficien a su municipio» en una situación de «emergencia presupuestaria», los socialistas advierten al portavoz nacionalista que la alusión a que el Cosistorio sufre una «intervención económica encubierta es muy grave y cobarde por su parte. Demuéstrelo».

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El concejal de CC sostiene que este plan de ajuste «no es una solución, es la confirmación de que el modelo económico del PSOE ha fracasado». Para el PSOE, esta crítica «falta a la verdad para infundir miedo a la ciudadanía».